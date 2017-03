Immendingen Immendinger Turnverein verzeichnet hohen Zuwachs

Größter Immendinger Verein hat jetzt 735 Mitglieder. Sportangebote vom Baby bis zum Großvater.

Sei es das "Mutter-Kind-Turnen" für Babys ab einem Jahr oder der "Fit-Mix" für Damen bis zu 80 Jahren – der Turnverein Immendingen hält für jedes Alter und Geschlecht das richtige Sportangebot bereit. Nahezu 20 Abteilungen und Übungsgruppen des größten Immendinger Vereins demonstrieren Breitensport wie er im Buche steht. Kein Wunder also, dass der TV anders als die meisten anderen Gruppierungen bei seiner Hauptversammlung am Mittwochabend einen Zuwachs von 37 neuen Vereinsangehörigen auf nun 735 Mitglieder vermelden konnte. Die Führungsriege an der Spitze des Vereins wurde bei der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt.

Vorteil neuer Sportpark Talmannsberg: "Wir haben jetzt die 700-er-Marke übersprungen!" meldete Vorsitzender Olaf Wübbe (49, Rechtsanwalt) stolz in seinem Bericht über die aktuellen Mitgliederzahlen. Außerdem bestehe der TV-Nachwuchs aus mittlerweile 227 Jugendlichen. Wübbe berichtete über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres. Er hob weiter hervor, dass der Turnverein jetzt den neuen, mit 40 Interessenten sehr gut angenommenen Kurs "Move it!" anbiete, den Nicole Wußler leitet. "Der Verein lebt", betonte Wübbe. Einen großen Vorteil für die Vereinsarbeit stelle die durch die Gemeinde ermöglichte Übernahme der einstigen Bundeswehr-Leichtathletikanlage auf dem Talmannsberg dar. Zudem entlaste die zweite Sporthalle im neuen Sportpark bei den Trainingsstunden die bislang stark ausgebuchte Schulsporthalle.

Sportler geehrt: Für ihre für den TV erzielten, sportlichen Erfolge in den zurückliegenden Monaten würdigte Vorsitzender Wübbe die Sportler Armin Leiber, Armin Mauch und Manfred Danner. Außerdem ehrte er: Für 20-jährige Mitgliedschaft: Beatrix Fischer-Krause, Margot Kunz und Birgit Tockweiler; für 40-jährige Mitgliedschaft: Uli Eschle, Gertrud Keller, Erna und Karl Kreuz, Rita und Karl Müller, Anita und Günter Tontsch. Den Ehrenbrief des Turnvereins für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Ingrid Elsässer und Kurt Grüninger.

Für ihre für den TV erzielten, sportlichen Erfolge in den zurückliegenden Monaten würdigte Vorsitzender Wübbe die Sportler Armin Leiber, Armin Mauch und Manfred Danner. Außerdem ehrte er: Für 20-jährige Mitgliedschaft: Beatrix Fischer-Krause, Margot Kunz und Birgit Tockweiler; für 40-jährige Mitgliedschaft: Uli Eschle, Gertrud Keller, Erna und Karl Kreuz, Rita und Karl Müller, Anita und Günter Tontsch. Den Ehrenbrief des Turnvereins für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Ingrid Elsässer und Kurt Grüninger. Abteilungsleiter berichten: Detaillierte Berichte gab es über die Arbeit der Abteilungen. Deren Leitung haben: Carina Vogler/Jana Hör (Tanzgruppen), Sven und Nicole Burkart (Leichtathleten Jugend), Armin Mauch (Leichtathleten), Stefanie Tscherter/Judith Munding (Vorschulturnen), Carina Vogler/Karin Sterk (Tanzminis), Rory Wenzler (Geräteturnen Jungen), Katrin De Giovanni (Geräteturnen Mädchen), Michael Schröter/Manfred Danner (Jedermannsriege), Sabine Würfel und Manfred Danner (Aerobic/Fitness), Renate Wehden (Fitness-Tanz), Martina Reuter (Fitmix Männer), Renate Tontsch (Er und Sie Gymnastik), Irmgard Pfanzelt (Fitmix Frauen) und Sonja Ring ( Mutter-Kind-Turnen ).

Vorstand nahezu unverändert: Über ein finanziell für den TV sehr erfolgreiches Jahr informierte Kassierer Manfred Danner, den Andreas Wiedermann für seine Arbeit lobte. Bürgermeister Markus Hugger dankte dem Verein für seine Arbeit und berichtete über die aktuelle Situation bei der Umnutzung der Bundeswehrsportanlage. Die Teilneuwahlen ergaben: Zweiter Vorsitzender bleibt Dino De Giovanni, Sportwartin Jana Hör, Buchhalterin Carina Vogler, Beisitzer Barbara und Konrad Ukas. Neuer Beisitzer für die scheidende Birgit Zeller-Jochum ist Alexander Batt, Kassenprüfer Andreas Wiedermann. Vorsitzender Olaf Wübbe, Kassenverwalter Manfred Danner, Schriftführerin Christina Sicka und Jugendwartin Sarah Vetter sind noch für ein weiteres Jahr gewählt.

Viele Sporttermine

Im neuen Jahr zeigen die Mitglieder des Turnvereins Immendingen wieder bei verschiedenen Sportveranstaltungen ihre Leistungen oder wirken mit. Im Terminkalender stehen: Der Gauturntag in Rötenbach, Badische Mannschaftsmeisterschaften in Löffingen (13. Mai), Elfmeter-Schießen beim Bayerischen Frühschoppen des TuS (27. Mai), Deutsches Turnfest in Berlin (3. bis 10. Juni), zweiter Immendinger Mehrkampftag (8. Juli), Gaukinderturnfest (23. Juli), Weihnachtsmarkt Immendingen (2./3. Dezember) und die TV-Nikolauswanderung (10. Dezember). (feu)