Immendingen Immendinger Traditions-Unternehmen siedelt aus

Zeller und Jochum Holzbau bald im Gewerbegebiet. Richtfest für neue Fertigungshalle gefeiert.

Im 85. Jahr ihres Bestehens siedelt die Zeller und Jochum Holzbau GmbH von ihrem innerörtlichen Standort an der Bachzimmerer Straße aus und lässt sich im Gewerbegebiet Donau-Hegau nieder. Für die neue, 1700 Quadratmeter große Holzbau-Fertigungshalle mit Lagerräumen hat das Traditionsunternehmen jetzt Richtfest gefeiert. Zum neuen Firmenkomplex gehört auch ein zweistöckigen Bürogebäude, das in den nächsten Monaten realisiert wird. Für das Projekt investiert das Unternehmen rund 2,3 Millionen Euro. Nach der Fertigstellung ist die Aufgabe der bisherigen Betriebsanlage geplant. Die Holzbau-Firma ist das erste Unternehmen, das im Bereich der Erweiterungsflächen des Gewerbegebiets Donau-Hegau gegenüber Daimler gebaut hat.

Gewerbegebiet begehrter Standort: Auf Zeller und Jochum werden an dem begehrten Standort nahe des neuen Daimler Prüf- und Technologiezentrums noch weitere Firmenneubauten folgen. Unter anderem plant die Firma Bertrandt, Spezialist für Entwicklungs-, Elektronik- und Versuchsleistungen, auf einer Fläche von 26 000 Quadratmetern dort ebenfalls neu anzusiedeln. Weitere Interessenten für die dortigen Gewerbeflächen gibt es ebenfalls, so dass sich die Ausdehnung des schon seit Jahren bestehenden Gebiets Donau-Hegau für die Gemeinde als schlüssig erwiesen hat. Im Fall des mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) geförderten Neubaus der Zeller und Jochum Holzbau GmbH hatte Bürgermeister Markus Hugger betont, dass es gut sei, dass der Betrieb aus der jetzigen Gemengelage im Wohn- und Mischgebiet herauskomme und mit der Auslagerung die Möglichkeit einer zukunftsorientierten Expansion erhalte.

Auf Zeller und Jochum werden an dem begehrten Standort nahe des neuen Daimler Prüf- und Technologiezentrums noch weitere Firmenneubauten folgen. Unter anderem plant die Firma Bertrandt, Spezialist für Entwicklungs-, Elektronik- und Versuchsleistungen, auf einer Fläche von 26 000 Quadratmetern dort ebenfalls neu anzusiedeln. Weitere Interessenten für die dortigen Gewerbeflächen gibt es ebenfalls, so dass sich die Ausdehnung des schon seit Jahren bestehenden Gebiets Donau-Hegau für die Gemeinde als schlüssig erwiesen hat. Im Fall des mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) geförderten Neubaus der Zeller und Jochum Holzbau GmbH hatte Bürgermeister Markus Hugger betont, dass es gut sei, dass der Betrieb aus der jetzigen Gemengelage im Wohn- und Mischgebiet herauskomme und mit der Auslagerung die Möglichkeit einer zukunftsorientierten Expansion erhalte. Betrieb zieht im Sommer um: Der Gesamtkomplex der neuen Firmenanlage von Zeller und Jochum soll im Sommer bezugsbereit sein. Birgit Zeller-Jochum (52, Handwerksmeisterin), die das Unternehmen zusammen mit Ehemann Harald Jochum (54, Zimmermeister, Dachdecker, Restaurator) führt, erklärte beim Richtfest: "Wir wollen in sechs bis acht Wochen in die neue Holzbau-Fertigungshalle einziehen und dann dort bereits die Holzelemente für das geplante Bürogebäude fertigen." Dabei handelt es sich um einen separaten, zweistöckigen Bürokomplex von 12 mal zwölf Metern. Im Obergeschoss des Bürogebäudes werden Ausstellungsräume untergebracht. Nach dessen Fertigstellung wolle man den gesamten Betrieb, der derzeit 13 Mitarbeiter hat, von der Bachzimmerer Straße ins Gebiet Donau-Hegau verlegen, so Birgit Zeller-Jochum.

Der Gesamtkomplex der neuen Firmenanlage von Zeller und Jochum soll im Sommer bezugsbereit sein. Birgit Zeller-Jochum (52, Handwerksmeisterin), die das Unternehmen zusammen mit Ehemann Harald Jochum (54, Zimmermeister, Dachdecker, Restaurator) führt, erklärte beim Richtfest: "Wir wollen in sechs bis acht Wochen in die neue Holzbau-Fertigungshalle einziehen und dann dort bereits die Holzelemente für das geplante Bürogebäude fertigen." Dabei handelt es sich um einen separaten, zweistöckigen Bürokomplex von 12 mal zwölf Metern. Im Obergeschoss des Bürogebäudes werden Ausstellungsräume untergebracht. Nach dessen Fertigstellung wolle man den gesamten Betrieb, der derzeit 13 Mitarbeiter hat, von der Bachzimmerer Straße ins Gebiet Donau-Hegau verlegen, so Birgit Zeller-Jochum. Zünftiges Richtfest gefeiert: Das Richtfest für die neue Fertigungshalle an der Hardstraße 4, 54 mal 25 Meter groß, plus 54 mal sechs Meter Lagerräume, hat der Handwerksbetrieb mit zahlreichen Handwerkern und Gästen gefeiert. Den Richtspruch auf dem Dach des Neubaus hielt Juniorchef Marius Jochum (23), der demnächst ebenfalls die Meisterprüfung im Zimmerhandwerk ablegen wird und das Unternehmen in der nächsten Generation weiterführen kann. Für den von seinem Ur-Großvater Franz Zeller 1932 in Ippingen gegründeten Handwerksbetrieb ist die neue Ansiedlung im Gewerbegebiet Donau-Hegau der dritte Standort in der Firmengeschichte. Am alten Standort bleibt der Wohnsitz der Familie erhalten. Auf lange Sicht werden die dortigen Betriebseinrichtungen zurückgebaut.

Firmengeschichte

Die Anfänge des Immendinger Unternehmens Zeller und Jochum Holzbau reichen weit zurück. Die Firma wurde 1932 von Franz Zeller in Ippingen gegründet. 1961 wurde der Firmensitz nach Immendingen an den heutigen Standort an der Bachzimmerer Straße verlagert. Hermann Zeller übernahm die Zimmerei im Jahr 1971 von seinem Vater und führte diese bis 1990 alleine. 1990 wurde das Unternehmen schließlich in eine GmbH umgewandelt und danach von Hermann Zeller und Harald Jochum als Geschäftsführer gemeinsam geleitet. 1998 zog sich Hermann Zeller aus der Geschäftsleitung zurück und Harald Jochum führte das Unternehmen zusammen mit seiner Frau, Birgit Zeller-Jochum, die 2003 die Leitung der kaufmännischen Belange als zweite Geschäftsführerin übernahm, bis heute erfolgreich weiter. (feu)