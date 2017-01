Immendingen Immendinger Themenreihe über alles rund ums Alter

Bund der Selbständigen plant informative Vorträge. Tischmesse in Donauhalle für Folgejahr vorgesehen.

Mit einer informativen Themenreihe „Alles rund ums Alter“ setzt der Ortsverband Immendingen des Bundes der Selbständigen (BdS) im kommenden halben Jahr seine Pläne für eine noch öffentlichkeitswirksamere Arbeit um. Bei den Vorträgen mit Themen wie Pflege, Altersvorsorge, Erbrecht oder Unternehmensnachfolge kommen größtenteils Referenten aus den eigenen Reihen der Selbstständigen zum Einsatz. Abseits dieses Schwerpunkts sind weitere interessante Abende zu Themen wie Burnout oder aber auch Elektromobilität vorgesehen. Für das Folgejahr will der Vorstand voraussichtlich zum ersten Mal eine „Tischmesse“ in der Donauhalle auf die Beine stellen.

Mehr Leben für den BdS: „Der neue Vorstand ist mit der Maßgabe angetreten, den BdS wieder mit mehr Leben zu erfüllen,“ betont Vorsitzender Martin Betsche zu den aktuellen Plänen. Das Jahr 2017 werde nun zunächst einen Schwerpunkt im Bereich der Vorträge haben, so Betsche. „Ein immer wichtigeres Thema ist alles rund ums Alter,“ hebt der Rechtsanwalt und Steuerberater hervor. In den kommenden vier Monaten wolle man daher versuchen, dieses Motto umfassend für die interessierte Öffentlichkeit aufzubereiten.

Pflegeleistungen und Betreuungsrecht: Zum Auftakt der Themenreihe findet am Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage (zwischen Bachzimmerer Straße und Alemannenweg) ein zweigeteilter Vortrag statt: Zunächst informieren Andrea und Hartmut Berling über die Themen „Voraussetzungen für die Inanspruchnahme häuslicher Pflegeleistungen", „Ablauf einer häuslichen Pflege" und „Umstellung der bisherigen Pflegestufen auf die neuen Pflegegrade ab 1. Januar 2017". Im zweiten Teil des Abends spricht Rechtanwalt Gerhard Walter über „Grundzüge des Betreuungsrechts" und die Möglichkeiten, einen Betreuer zu vermeiden. Alle interessierten Besucher können teilnehmen (Anmeldung 07462/8035).

Patientenverfügung und Erbrecht: Der zweite Vortragsabend am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr im Gasthaus „Kreuz" behandelt die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht (Referent Gerhard Walter) sowie „Absicherung vor Altersrisiken durch Versicherungs-Produkte (Referent Martin Haag). In den beiden Folgemonaten sollen zwei weitere Vortragsabende stattfinden, für die die Termine noch nicht feststehen. Beim dritten Termin geht es um „Grundlagen des Erbrechts" und die „Systematik der Erbschafts- und Schenkungssteuer" im Allgemeinen sowie um „Erbschafts- und Schenkungssteuer bei Unternehmen" (Referent Rechtsanwalt und Steuerberater Martin Betsche). Der vierte Vortragsabend schließlich greift noch die Punkte „Unternehmens- und Vermögensnachfolge" sowie „Pensionszusagen für GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer" auf.

Weitere Vortragsthemen: Auch außerhalb des Themenkreises Alter sollen 2017 noch zwei weitere Vorträge geboten werden. Ulrich Graf, Heilpraktiker für Psychotherapie, spricht zum Thema „Burn on, statt Burn out". Oliver Bald befasst sich mit der aktuellen Thematik „Elektromobilität" und berichtet, wie bereits bei einem Vortrag der Volkshochschule, über seinen Umbau eines Mercedes 300 SL.

Tischmesse

Für das kommende Jahr hat der Bund der Immendinger Selbständigen erstmals die Ausrichtung einer so genannten "Tischmesse" in der Immendinger Donauhalle ins Auge gefasst. Eine Tischmesse sieht so aus, dass jeder Teilnehmer einen Tisch zur Verfügung gestellt bekommt und darauf sein Unternehmen entsprechend präsentiert. Vorteil einer solchen Veranstaltung ist es, dass die Tischmesse wetterunabhängig stattfinden kann und der Aufwand für deren Organisation für Ausrichter und Aussteller überschaubar ist. Sie dauert auch nur einen Tag, etwa an einem Samstag. Angeboten werden Tischmessen bereits in Engen, Gottmadingen, Stockach oder in der Schweiz. Aus Sicht des BdS-Vorsitzenden eignet sich eine Tischmesse gut zur Überbrückung der Zeit zwischen zwei Gewerbeausstellungen. (feu)