Immendingen/Geisingen Immendinger Tennisclub ehrt Treue

Verein zeichnet langjährige Mitglieder aus und bilanziert ereignisreiches Jahr mit Umzug.

Auf Monate der Veränderung blickte der Immendinger Tennisclub in seiner Jahreshauptversammlung zurück. Um die Ansiedlung von Märkten zu ermöglichen, hat der Verein seine Sportanlagen im vergangenen Jahr in den neuen Freizeitbereich im ehemaligen Kasernengelände verlegt. Vorsitzende Ulrike Graupner, seit elf Monaten im Amt, brachte es in ihrem Tätigkeitsbericht auf den Punkt: „Mir war es keinen Tag langweilig“. Aufgrund der Veränderung trat die Vorstandschaft jeden Monat zu einer Sitzung zusammen. Zudem wurde ein Bauausschuss gebildet. Nach ihren Ausführungen fand Ende August der Abverkauf im Tennisheim statt, der jedoch etwas zäh verlief. Nach der vollständigen Räumung nahm man am 25. September mit einem kleinen Fest Abschied von der bisherigen Anlage und gab die Zuständigkeit hiefür zum 1. Oktober ab.

Inzwischen sind im ehemaligen Kasernenbereich drei neue, wie sie es wertete, ansprechende Tennisplätze mit Clubraum und Lager entstanden. Die Vorsitzende dankte vor allem der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit, insbesondere in der Zeit der Umorientierung der Sportanlagen, wo man viel für den Verein kämpfte. Veronika Röder gab einen Einblick in die Finanzlage des Vereins.

Bürgermeister Markus Hugger dankte dem Tennisclub für das konstruktive Miteinander und die fairen Diskussionen im vergangenen Jahr. Er räumte ein, dass es sich für den Verein um keinen leichten Zeitraum handelte. „Unter dem Strich ist jedoch ein ordentlicher Kompromiss herausgekommen“, resümierte Hugger. Er freut sich auf die Inbetriebnahme des geschaffenen gesamten hochwertigen Freizeitbereichs.

Ulrike Graupner geht davon aus, nach Durchführung der restlichen Arbeiten, den Spielbetrieb Anfang Mai aufnehmen zu können und kündigte für den 9. Juli ein Eröffnungsfest mit Tag der offenen Tür an.

Mit lobenden Worten wurden in der harmonisch verlaufenden Versammlung geehrt: Bernhard Seyfried für 20 Jahre, Günter Heizmann für 25 Jahre und Lore Wüst für 35 Jahre.