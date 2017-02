Immendingen Immendinger Strumpfkugler-Narren bereiten ihren Zunftball

Über 100 Mitwirkende werden aktiv sein, wenn am Samstag, 18. Februar, der Zunftball der Strumpfkuglerzunft unter dem Motto "Immendinger Wirtschaftswunder" über die Bühne geht.

Der traditionelle Ball ist der Auftakt und Höhepunkt der örtlichen Saalfasnacht und wird schon seit November vorbereitet. Teilnehmende Gruppen proben in der Donauhalle und der Aula. Gleichzeitig startete am Samstag der Kartenvorverkauf für den Zunftball und die Narren sind dabei, Straßen und Donauhalle bunt zu schmücken. In der Vorfasnachtszeit öffnet stets die gut bestückte Kleiderkammer der Zunft, sodass sich Narren nach Kostümen umschauen können.

Der Zunftball der über 300 Mitglieder starken Strumpfkuglerzunft, der um 19.30 Uhr in der Donauhalle beginnt, läuft laut Zunftmeister Peter Grieninger im traditionellen Rahmen ab. Begleitet von der Narrenkapelle marschiert die Zunft in die Halle ein. Bernhard Welle und Jonas Hall führen durch das Programm, das von den Gruppen unter Leitung von Peter Disch, Andreas Heitzmann und Karl-Heinz Zeller mit unterhaltsamen Szenen gestaltet wird. Alexandra Börtzler und Jana Hör sind für die Auftritte der Ballettgruppen verantwortlich, Susanne Zimmer und Sabrina Plemencic für die Finalszene des Zunftrats.

Außer den Vorbereitungen für den Ball hat die Zunft auch schon vor Fasnacht viel zu tun. Neben den Einsätzen für das Anbringen von Straßen- und Hallendeko (Montag, 6. Februar), gibt es noch einen weiteren Kartenvorverkauf für den Ball (11. Februar, 10 Uhr Zunfthaus), die Teilnahme am Narrentreffen in Empfingen (11./12. Februar) und die Generalprobe für den Ballabend (17. Februar). Üblicherweise ist die Donauhalle beim Zunftball ausverkauft. Kartenrestkontingente gibt es nach den Vorverkäufen noch bei der Poststelle.

Der Schmutzige Donnerstag (23. Februar) ist er erste wichtige Tag der Straßenfasnet. Er startet mit dem Fällen des Narrenbaums, fachlich begleitet von Revierleiter Martin Schrenk und Zimmermeister Harald Jochum mit Sohn Marius. Das Aufstellen des Baums, der Kinderumzug (14 Uhr) und der Kinderball mit dem durch Simone Zeller und Alexandra Börtzler organisierten Programm folgen."Wir hoffen, dass sich am Hemdglonkerumzug ab 19.30 Uhr wieder mehr Narren beteiligen," betont Peter Grieninger. Der als Fasnetbrauch auf die 1930-er-Jahre zurückgehende "Hennentanz" wird am Ende des Umzugs erstmals wieder beim Narrenbaum aufgeführt und auch bei diesem Fasnachtsspiel soll die Bevölkerung mitwirken. "Das ist keine Aufführung zum Anschauen, sondern zum Mitmachen", so Brauchtumsbeauftragter Karl-Heinz Zeller.

Wichtige närrische Termine der Fasnachtstage sind der Umzug am Sonntag, 26. Februar, um 14 Uhr, an dem dieses Jahr neben der Zunft und den Immendinger Gruppen als Gastzünfte Bad Dürrheim, Wurmlingen, Seitingen und Unterbränd mitwirken, sowie das Kärrelerennen am Dienstag, 28. Februar, um 14.30 Uhr. Dazwischen besuchen die Strumpfkugler am Fasnetmontag, 27. Februar, ihre Narrenfreunde in Zimmern und wirken am dortigen Umzug mit, ehe sich abends alle im Gasthaus "Kreuz" treffen.

Zunftkammer öffnet

1000 Fasnetkostüme und -accessoires hält die Zunftkammer an der Donaustraße zur Ausleihe bereit. In der Vorfasnachtszeit bietet die Leiterin der Zunftkammer, Christine Hellwig, regelmäßige Öffnungen an. Die gelernte Schneiderin betreut die Kostümausgabe seit über 20 Jahren. Wer sich in der Zunftkammer ein passendes Kostüm aussuchen will, kann immer mittwochs oder freitags vorbeikommen. Die Öffnungszeiten sind jeweils zwischen 17.15 und 18.30 Uhr (Kontakt: Telefon 0 74 62/92 34 63). (feu)