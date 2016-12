Immendingen Immendinger Steuern sprudeln stärker als erwartet

Immendingen verzeichnet ein klares Plus bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer. Für das Jahr 2015 wird eine gute finanzielle Bilanz gezogen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wenn der Gemeinderat Ende Januar seine abschließende Zustimmung zum neuen Haushalt 2017 geben wird, können die Räte das mit der Gewissheit vornehmen, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren gut gewirtschaftet hat. Klarer Nachweis dafür ist das ausgezeichnete Ergebnis des Jahres 2015, das die Verwaltung dem Gremium zum Ende der Sitzungsperiode vorgelegt hat. Erfreulicherweise sprudelten die Steuern im vergangenen Jahr deutlich üppiger als erwartet. Vor allem bei der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer verzeichnete die Gemeinde jeweils ein Plus. Zur Finanzierung der Investitionen konnte man daher vollends auf Eigenfinanzierung setzen.

Hugger über positiven Verlauf erfreut: "Das Haushaltsjahr 2015 ist sehr positiv verlaufen," betonte Bürgermeister Markus Hugger. "Es war wesentlich besser, als wir das 2014 noch gedacht hätten." Der Verwaltungschef freute sich vor allem darüber, dass die Rücklagen der Gemeinde zum Ende des letzten Jahres um eine Million Euro geschont werden konnten. Beim Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2015 lag das tatsächliche Ergebnis letztlich bei 19,8 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben, während ursprünglich 18,3 Millionen Euro geplant waren. Der Verwaltungshaushalt legte um rund eine Million Euro zu, der Vermögenshaushalt um etwa 415 000 Euro. Kämmerer Patrik Müller erklärte dazu, dass diese Veränderungen am Anfang des Jahres nicht abzusehen gewesen seien und sich erst durch den positiven Konjunkturverlauf ergeben hätten.

"Das Haushaltsjahr 2015 ist sehr positiv verlaufen," betonte Bürgermeister Markus Hugger. "Es war wesentlich besser, als wir das 2014 noch gedacht hätten." Der Verwaltungschef freute sich vor allem darüber, dass die Rücklagen der Gemeinde zum Ende des letzten Jahres um eine Million Euro geschont werden konnten. Beim Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2015 lag das tatsächliche Ergebnis letztlich bei 19,8 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben, während ursprünglich 18,3 Millionen Euro geplant waren. Der Verwaltungshaushalt legte um rund eine Million Euro zu, der Vermögenshaushalt um etwa 415 000 Euro. Kämmerer Patrik Müller erklärte dazu, dass diese Veränderungen am Anfang des Jahres nicht abzusehen gewesen seien und sich erst durch den positiven Konjunkturverlauf ergeben hätten. Mehreinnahmen bei Steuern: Zum einen waren die Mehreinnahmen 2015 auf externe Zuweisungen zurückzuführen. Jedoch nahm die Gemeinde auch mehr Steuern aus eigenen Quellen ein. Die Gewerbesteuer stieg von erwarteten 750 000 um 228 586 Euro auf 978 586 Euro. Die Vergnügungssteuer aus den drei Spielhallen sowie den Spielautomaten der Gastronomie lag um 122 000 Euro höher als geplant und betrug am Ende des Jahres 397 535 Euro. Gesteigert werden konnten auch die Einnahmen aus dem Forsthaushalt (126 000 statt nur 36 000 Euro). Tiefer als vorher berechnet musste dagegen für die Grundstücks-Unterhaltung (plus 327 000 auf 1,1 Millionen Euro) und für die Personalkosten (plus 52 000 auf 3,1 Millionen) in die Tasche gegriffen werden.

Zum einen waren die Mehreinnahmen 2015 auf externe Zuweisungen zurückzuführen. Jedoch nahm die Gemeinde auch mehr Steuern aus eigenen Quellen ein. Die Gewerbesteuer stieg von erwarteten 750 000 um 228 586 Euro auf 978 586 Euro. Die Vergnügungssteuer aus den drei Spielhallen sowie den Spielautomaten der Gastronomie lag um 122 000 Euro höher als geplant und betrug am Ende des Jahres 397 535 Euro. Gesteigert werden konnten auch die Einnahmen aus dem Forsthaushalt (126 000 statt nur 36 000 Euro). Tiefer als vorher berechnet musste dagegen für die Grundstücks-Unterhaltung (plus 327 000 auf 1,1 Millionen Euro) und für die Personalkosten (plus 52 000 auf 3,1 Millionen) in die Tasche gegriffen werden. Eigenfinanzierung bei Investitionen: Durch die positive Immendinger Einnahmesituation gelang es letztlich anders als erwartet, dass der Verwaltungsetat einen Überschuss von 959 410 Euro erwirtschaften und dem Vermögenshaushalt zuführen konnte. Nach Anrechnung der Kredittilgungen in Höhe von 250 000 Euro bezifferte sich die Investitionsrate auf rund 709 400 Euro, was die Basis dafür war, dass die Gemeinde bei der Finanzierung der Investitionsausgaben vollends auf eine Eigenfinanzierung setzte. Hinzu kam noch eine zweckbezogene Zuwendung in Höhe von 250 000 Euro für Infrastruktur-Maßnahmen zur humanitären Flüchtlingsunterbringung.

Durch die positive Immendinger Einnahmesituation gelang es letztlich anders als erwartet, dass der Verwaltungsetat einen Überschuss von 959 410 Euro erwirtschaften und dem Vermögenshaushalt zuführen konnte. Nach Anrechnung der Kredittilgungen in Höhe von 250 000 Euro bezifferte sich die Investitionsrate auf rund 709 400 Euro, was die Basis dafür war, dass die Gemeinde bei der Finanzierung der Investitionsausgaben vollends auf eine Eigenfinanzierung setzte. Hinzu kam noch eine zweckbezogene Zuwendung in Höhe von 250 000 Euro für Infrastruktur-Maßnahmen zur humanitären Flüchtlingsunterbringung. Weniger Rücklagen verbraucht: Wegen der erwirtschafteten Zuführung zum Vermögenshaushalt war statt einer Entnahme von drei Millionen Euro lediglich ein Zugriff in Höhe von zwei Millionen Euro auf die angesparten Rücklagen notwendig, die damit geschont werden konnten. Der Schuldenstand betrug Ende 2015 2,3 Millionen Euro oder 368,15 Euro pro Kopf.

Gewinn bei Abwasser

Gebührenanpassungen zum Beginn des Haushaltsjahres 2015 und jeweilige Anstiege beim Verbrauch von Frischwasser und beim Anfall von Abwasser haben zu zufriedenstellenden Ergebnissen in den jeweiligen Haushalten geführt. Beim Abwasser wurde 2015 laut Jahresrechnung ein Gewinn in Höhe von 88 000 Euro erzielt. Im Jahr 2011 hatte die Gemeinde hier noch ein Defizit von 121 000 Euro hinnehmen müssen. In den Folgejahren gab es jeweils Überschüsse. Ein Grund für die Mehreinnahmen beim Abwasser war neben der Gebührenerhöhung die rasche Neuvermietung der ehemaligen französischen Soldatenwohnungen. Gestiegen ist auch der Frischwasserverbrauch, wobei die Bundeswehr 2015 daran noch maßgeblichen Anteil hatte. (feu)