Immendingen Immendinger Selbständige wollen Landesverband treu bleiben

Landesvizepräsident Norbert Raif stellt bei Informationsveranstaltung Arbeit der Interessenvertretung vor.

"Ich halte es für sinnvoll, dass der Immendinger Bund der Selbständigen im BdS-Landesverband bleibt." Dieses Fazit zog BdS-Vorsitzender Martin Betsche nach einer Informationsveranstaltung mit dem Vizepräsidenten des baden-württembergischen Bundes der Selbständigen, Norbert Raif. Betsche begründete seine positive Stellungnahme zugunsten des Verbleibs im übergeordneten Verband damit, dass es wichtig sei, vor allem auch kleinen mittelständischen Betrieben auf politischer Ebene Gewicht zu geben. "Die jeweiligen brachenspezifischen Berufsverbände können diese landes- und bundesweite Lobbyarbeit für alle Selbstständigen nicht auffangen", so die Überzeugung des BdS-Vorsitzenden.

Welche Vorteile der BdS-Landesverband seinen Mitgliedern bietet, hatte Vizepräsident Raif bei einem einstündigen Vortrag dargelegt, der allerdings nicht besonders gut besucht war. Angesichts der immer wieder aus den Reihen der Immendinger BdS-Mitglieder geäußerten Kritik sowie der Forderung, den Landesverband zu verlassen und die Mitgliedsbeiträge einzusparen, hatte das örtliche BdS-Führungsteam eine wesentlich bessere Resonanz auf den Infoabend erwartet. Momentan liegt der Mitgliedsbeitrag im BdS Immendingen nach der kürzlichen Erhöhung um 25 Euro nun bei 95 Euro und bewegt sich damit an der Untergrenze der in den baden-württembergischen BdS-Verbänden erhobenen Beiträge (90 bis 180 Euro). An den Landesverband werden 50 Euro je Mitglied abgeführt.

Wie Vizepräsident Raif erklärte, unterstütze der Landes-BdS die Selbständigen mit Wissen und Service, bringe sie zusammen, biete Sonderkonditionen, Weiterbildungs-Möglichkeiten, Unternehmens-Beratungen, kostenlose Branchenbuch-Einträge, Netzwerkarbeit und mitgliederoffene interessante Veranstaltungen aller Art. In Baden-Württemberg habe der BdS 12000 Mitglieder, deren Interessen er vertrete. "Der Landes- und der Bundesverband geben dem Mittelstand mit Betrieben von einem bis 100 Mitarbeitern eine politische Stimme", hob Raif hervor. Aktuell gebe es vom Landes-BdS nun erstmals auch wieder Zuschüsse für Veranstaltungen, wie sie Immendingen für frühere Gewerbeausstellungen erhalten hatte.

Als Resümee des Informationsabends hält Ortsvorsitzender Martin Betsche nun eine Stärkung des Landesverbands und den Schulterschluss der BdS-Ortsverbände an der örtlichen Basis für richtig. Neben dem benachbarten Geisinger BdS, der wegen einer fehlenden Führung derzeit kränkelt, will man vor allem mit dem BdS Tengen unter Leitung von Vorsitzendem Edwin Keller enger zusammenarbeiten. Im nächsten Quartal fortgesetzt wird die Vortragsreihe der Immendinger Selbständigen, die bereits erfolgreich angelaufen ist. So stehen am Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr in der Aula die Vorträge über Grundzüge des Erbrechts und über Erbschaft- und Schenkungssteuer an. Am Mittwoch, 3. Mai, 19 Uhr folgen im TuS-Clubheim die Referate über Unternehmens- und Vermögensnachfolge sowie über Pensionszusagen an GmbH-Geschäftsführer.