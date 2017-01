Immendingen/Geisingen Immendinger Schüler sammeln 2363 Euro für Straßenkinder

Erfolgreiche Sozialprojekte und viele Aktivitäten der Reischach-Realschule im zweiten Schulhalbjahr.

Die Reischach-Realschule mit Werkrealschule Immendingen ist eine lebendige Schule mit engagierten Schülern. Das zeigt sich bei der Bilanz und bei dem Ausblick, die Schulleiterin Monika Kienzle aktuell vorlegte. Besonders bemerkenswert war eine von Lehrerin Uschi Hilscher initiierte Aktion der fünften und sechsten Klassen zugunsten von Straßenkindern in Bolivien und Deutschland. Die Schüler hatten es sich wie berichtet zum Ziel gesetzt, mindestens 1000 Euro zusammen zu tragen. Tatsächlich kamen durch die Hilfsaktion laut Monika Kienzle 2363,59 Euro zusammen. Ein weiteres soziales Projekt an der Realschule, das es bereits seit längerem gibt, ist die Unterstützung des Waisenhauses "Good Hope Orphanage" in Tansania.

Nächster wichtiger Schultermin ist nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am 2. Februar der Elternsprechtag. Die Informations-Möglichkeit für Eltern wird am Freitag, 10. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr geboten. In dieser Zeit stehen die Lehrer für Gespräche zur Verfügung, für die erneut zuvor genaue Termine vereinbart werden können.

Dem Schulprofil der Reischach-Realschule mit Werkrealschule entsprechend gibt es wieder einen Berufsschnuppertag für Schüler der Klassen 5 bis 8. Er findet am Mittwoch, 15. März, statt. Unter anderem sind die Kooperationspartner der Schule wieder bereit, Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen.

Dabei handelt es sich um die Firmen: Beton Fertigteile Elsäßer, Kirchen-Hausen; Pajunk Medizintechnologie, Geisingen; Leukardt Schaltanlagen, Immendingen; Henke-Sass-Wolf, Tuttlingen; Sparkasse Engen-Gottmadingen; Trokamed, Geisingen; Landratsamt Tuttlingen; AKA Berling, Immendingen und Kemmler Baustoffe, Donaueschingen. Die Teilnahme am "Girls and Boys-Day" wird von der Realschule ebenfalls unter-stützt. Diese Aktion, für die man ebenfalls Schnupperplätze benötigt, findet bundesweit am Donnerstag, 27. April, statt.

Studienfahrten planen die Realschulklassen 2017 ebenfalls. Die Klassen 7 der Realschule fahren im April ins "erlebnispädagogische" Schullandheim beim Schluchsee. In der Woche vom 15. bis 19. Mai starten die zehnten Klassen zu ihrer Abschluss-Studienfahrt in die Toskana. Zur gleichen Zeit hat die Klasse 7 der Werkealschule einen Schullandheimaufenthalt. unterwegs.

Der Förderverein "Freunde der Reischach-Realschule" veranstaltet am Samstag, 25. März wieder seinen traditionellen Rädlemarkt, verbunden mit einem Bastelmarkt und einem Flohmarkt.