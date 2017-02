Immendingen Immendinger Schau und Tour zu Fahrradjubiläum

Brennerhof veranstaltet am 29. April einen Aktionstag "200 Jahre Fahrrad".

Einen Aktionstag rund ums Fahrrad plant der "Brennerhof" in Immendingen am Samstag, 29. April. Unter dem Motto "200 Jahre Fahrrad" präsentiert das an der Blumenstraße in der Ortsmitte gelegene Restaurant eine Ausstellung mit historischen Fahrrädern und in Zusammenarbeit mit Gemeinde sowie der Donaubergland Tourismus GmbH eine Elektro-Bike Tour rund um Immendingen. An der Tour wird voraussichtlich auch der baden-württembergische Tourismusminister Guido Wolf teilnehmen.

"Die Rundfahrt führt von Immendingen über Hintschingen, Mauenheim, den Höwenegg, die Donauversinkung, das Untere und das Obere Schloss zurück zum Brennerhof", berichtet Initiator Klaus Kiefer. An diesem Aktionstag würden auch Elektrofahrräder an Interessenten vermietet, so der Brennerhof-Wirt. Für seine Ausstellung anlässlich des Fahrradjubiläums sucht Klaus Kiefer noch passsende "Exponate". "Wir benötigen als Leihgaben Fahrräder älteren Jahrgangs, die wir bei der Ausstellung zeigen können", so der Gastronom, der auf entsprechende Resonanz von Fahrradbesitzern aus der Bevölkerung hofft.

Kunstgenuss lockt

Bereits derzeit haben die Gäste im Brennerhof die Gelegenheit, den Besuch der Gaststätte auch mit Kunstgenuss zu verbinden. Der Tuttlinger Alexander Frick zeigt elf seiner außergewöhnlichen Fotografien mit Landschaften und Menschen. Bei seinen Landschaftsbildern hat sich Frick auf Gipfel- und Bergpanoramen mit hohem Detailreichtum und extremen Formaten spezialisiert.

Bei den Fotografien von Personen konzentriert er sich auf ausgefallene Ideen und versucht, die Emotionen der Menschen einzufangen. Die Ausstellung der Fotografien von Alexander Frick ist noch bis zum 30. Juni zu den Öffnungszeiten des Restaurants zu sehen.

"Wir wollen für diese Ausstellung auch Führungen mit dem Künstler anbieten," erklärt Klaus Kiefer. Wer Interesse an einer solchen Führung hat, kann sich entweder an die E-Mail-Adresse info@derbrennerhof.de wenden oder telefonisch an die Nummer 07462/9459994.

Diese beiden Kontaktmöglichkeiten gelten auch für die Besitzer von älteren Fahrrädern, die ihre Räder als Leihgabe für die Ausstellung "200 Jahre Fahrrad" bereitstellen möchten.