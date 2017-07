Immendingen Immendinger Rektorin Marion Leibold gibt ihr Amt auf

Rektorin Marion Leibold wird zum Schuljahresende die Schlossschule Immendingen verlassen.

Darüber informierte Bürgermeister Markus Hugger bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause den Gemeinderat. Für ihren Weggang habe sie eine Vielzahl von Gründen genannt, so Hugger in seinen Bekanntgaben, ohne weiter ins Detail zu gehen. In einem Elternbrief betont die scheidende Rektorin, der zunehmende Personalmangel und andere weitere Gründe hätten ihr die Leitung der Schlossschule erschwert. Daher habe sie sich entschieden, die Schule zum Ende des Schuljahres zu verlassen und als Schulleitung nicht mehr zur Verfügung zu stehen. "An einer anderen Schule werde ich Klassenlehrerein sein, was mir immer sehr gut gefallen hat", so die Rektorin. Marion Leibold ist im September 2008 als Konrektorin an die Schlossschule gekommen und wurde bald darauf zur Rektorin ernannt. In ihre Zeit als Schulleiterin fiel vor allem der Aufbau der Ganztagsschule, mit dem 2010 begonnen wurde. Inzwischen ist die Ganztagsschule erfolgreich etabliert worden. Die Kooperation mit der Hornenbergschule, die Umsetzung von Inklusion in mehreren Klassen, das Schulfest mit Zirkusprojekt 2015 und der Start für neue Homepage der Schule waren weitere Stationen ihrer Arbeit.