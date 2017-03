Immendinger Red Lions vor ungewisser Zukunft

Auflösung oder Eingliederung in anderen Verein könnte drohen, wenn Mitglieder nicht mehr Elan zeigen.

Der Inlinehockeclub "Red Lions" Immendingen steht vor einer ungewissen Zukunft. Sollten die Mitglieder nicht bald mehr sportliche Ambitionen aufbringen, könnte eine Auflösung oder die Eingliederung in einen anderen Verein drohen. Mit der Wahl eines kompletten Vorstands unter Führung des neuen Vorsitzenden Matthias Sterk bei der jüngsten Hauptversammlung und dem Aufbau des Hockeyplatzes am neuen Standort auf dem Sportareal Talmannsberg wurden zumindest die Weichen für einen Neustart des Vereins gestellt.

Die weitere Entwicklung wird sich aber erst im Laufe des Jahres beobachten und bewerten lassen, wie sich bei der Hauptversammlung zeigte. Nach dem einschneidenden Ereignis im abgelaufenen Jahr, dem Rückbau des vereinseigenen Platzes im Freizeitzentrum, war der Verein mehr auf anderen Veranstaltungen tätig, als im eigentlichen Spielbetrieb für einen Sportverein. Die Teilnahme am Fasnetumzug ist bereits Tradition. Neu waren zusammen mit dem TuS die Bewirtungen beim American Car Treffen sowie mit einer kleineren Gruppe beim Schlossfest. Der Kassierer Manfred Danner konnte auf Grund dieser Aktivitäten auch von einem finanziell positiv verlaufenem Jahr berichten. Zudem könne der Verein nach der Tilgung des Darlehens für den alten Platz am neuen Standort ein „neues finanzielles Kapitel“ aufschlagen.

Nach der Entlastung der alten Vorstandschaft standen Neuwahlen der halben Vorstandschaft an: Neu vergeben wurde das Amt des ersten Vorsitzenden, nachdem es bei der letzten Sitzung nicht besetzt werden konnte. Matthias Sterk, bisher zweiter Vorsitzender, übernahm die Verantwortung, Manfred Danner ist neuer Vize-Vorsitzender, gleichzeitig behält er noch das Amt des Kassierers. Stefan Heller bleibt weiterhin Sportwart. Volker Fehrenbach ist Beisitzer, Felix Frey ist Jugendwart, Sandra Danner Schriftführerin

Im Anschluss erfolgten Ehrungen. Für zehnjährige Treue zum Verein wurden ausgezeichnet: Stefanie Buhl, Anita Danner, Sandra Danner, Anne Heizmann, Karin Sterk, Doris Wiedmann, Markus Börtzler, Dino De Giovanni, Manfred Danner, Ralf Eyrich, Stefan Heizmann, Arno Roos und Uwe Wiedmann.

Matthias Sterk appellierte abschließend nochmals an die Mitglieder, den Verein am neuen Standort wieder mit mehr spielerischem Elan mit Leben zu füllen, da man sich ansonsten in Zukunft tatsächlich über die Auflösung der Red Lions oder die Eingliederung in einen anderen Sportverein Gedanken machen müsse.