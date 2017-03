Immendingen/Geisingen Immendinger Realschüler führen durch ihre Schule

Sprechstunde und Kennenlerntag für Interessierte locken. Offene Türen bei Reischach-Realschule mit Werkrealschule.

Durch gleich mehrere Informations- und Kennenlern-Angebote für Viertklässler und ihre Eltern will sich die Reischach-Realschule mit Werkrealschule Immendingen auch in diesem Jahr für Viertklässler und ihre Eltern als weiterführende Schule empfehlen. So gibt es für interessierte Schüler aus der Region Immendingen und Geisingen wieder nicht nur die reinen Anmeldetermine Anfang April, sondern bereits im Vorfeld der Anmeldung eine Sprechstunde im Rektorat sowie einen Tag der offenen Tür. Angesichts der sich verändernden Bildungslandschaft bietet die Realschule mit Werkrealschule damit interessante Möglichkeiten, sich näher zu informieren. Derzeit besuchen knapp 400 Schüler den Schulverbund.

Realschule stellt sich vor: Eine Einladung zum Kennenlernen der Schule gibt es bereits Ende März: Unter dem Motto „Schüler zeigen ihre Schule“ öffnet diese am Freitag, 24. März, von 15 bis 18 Uhr ihre Türen. Zum Rundgang eingeladen sind Viertklässler, die im neuen Schuljahr die Realschule besuchen möchten, und auch deren Eltern. Fünft- und Sechstklässler führen durch das Haus und bieten für die Teilnehmer abwechslungsreiche Mitmach- und Vorführaktionen. Die Schulleitung und die Lehrer stehen für Fragen bereit. In der Cafeteria werden die Besucher, die in den vergangenen Jahren stets zahlreich waren, bestens bewirtet.

Am Donnerstag, 30. März, gibt die Schulleitung von 17 bis 18 Uhr bei einer Sprechstunde im Rektorat die Gelegenheit für Fragen und Informationen zum Übergang in weiterführende Schulen. Andere Gesprächstermine können die Eltern der künftigen Realschüler mit der Schulleitung auch telefonisch vereinbaren (Telefon 07462/242 72). Zwei Anmeldetage im April: Anmeldetage für Klasse fünf sind am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. April, jeweils von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Angenommen werden Anmeldungen für die beiden Schularten Realschule sowie Werkrealschule. Für die Anmeldung ist die Bestätigung über den erfolgreichen Besuch der Klasse vier und die Geburts- oder Abstammungsurkunde nötig. Fahrschüler mit Ausnahme der Jugendlichen aus Zimmern sollten für ihre KidCard ein Passfoto mitbringen. An diesen Tagen können auch Schüler angemeldet werden, die im neuen Schuljahr von der Werkrealschule oder dem Gymnasium an die Realschule wechseln möchten.

Berufsvorbereitung

Zusätzlich zum Schulunterricht werden die Schüler der Immendinger Reischach-Realschule mit Werkrealschule auch regelmäßig für ihr künftiges Berufsleben vorbereitet. Am heutigen Freitag endet die dritte Woche im Rahmen des themenorientierten Projektes "BORS" (Berufsorientierung an Realschulen). Im Mittelpunkt stand dabei vor allem das Bewerbertraining. Die Jugendlichen der neunten Klassen Realschule schließen BORS mit einer Prüfung ab. Der Girls' und Boys' Day findet dieses Jahr am Donnerstag, 27. April, statt. Alle Schüler bis Klasse acht der Real- und Klasse sieben der Werkrealschule können sich für diesen Tag einen Praktikumsplatz suchen. (feu)