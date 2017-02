Immendingen Immendinger Rat befürwortet neues Testfeld für autonomes Parken

Daimler AG plant weitere Projekte im Immendinger Prüfzentrum. Kompetenzzentrum für Korrosionsschutz entsteht.

Neben den Prüfstrecken auf dem Gelände des einstigen Standortübungsplatzes werden im und beim früheren Kasernenareal umfangreiche Forschungs- und Testanlagen realisiert, ehe das Daimler Prüf- und Technologiezentrum Immendingen im Jahr 2018 an den Start geht. Drei neue Projekte, die der Autobauer plant, passierten den Gemeinderat bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr. So plant Daimler unter anderem ein neues Testfeld zur Erprobung von Einparkhilfen. Vorgesehen ist außerdem der Bau eines Kompetenzzentrums für Korrosionsschutz. Für das 200-Millionen-Euro-Bauprojekt Prüfzentrum werden auch eine große Trafostation mit Notstromversorgung und fünf Unterstationen gebaut.

Parkdeck und Testfläche für Parken: Zu den Baumaßnahmen von Daimler innerhalb des Prüf- und Technologiezentrums, die jeweils vom Landratsamt genehmigt werden müssen, wird immer auch die Stellungnahme der Gemeinde eingeholt, selbst wenn die Projekte dem bereits gültigen Bebauungsplan entsprechen. "Jetzt sind zwei Testfelder für das Erproben von Einparksituationen geplant, die unweit der neuen Sportanlage der Gemeinde entstehen", erklärte Ortsbaumeister Rainer Guggemos im Gemeinderat. Gebaut wird innerhalb des als "Stadtdauerlauf" bezeichneten Moduls. Testfeld eins umfasst ein Parkdeck mit zwei Ebenen und zwei Rampen. Es handelt sich um einen reinen Funktionsbau, so dass keine Sozialeinrichtrungen geplant sind. Das zweiten Testfeld besteht aus einer 40 auf 25 Meter großen Testfläche mit Autostellplätzen, einer Doppelgarage, einer Duplex-Garage und unterschiedlichen Belägen. Guggemos: "Im Prinzip geht es darum, Lebenssituationen aus dem Straßenraum nachzustellen und für autonomes Parken zu testen.

Zu den Baumaßnahmen von Daimler innerhalb des Prüf- und Technologiezentrums, die jeweils vom Landratsamt genehmigt werden müssen, wird immer auch die Stellungnahme der Gemeinde eingeholt, selbst wenn die Projekte dem bereits gültigen Bebauungsplan entsprechen. "Jetzt sind zwei Testfelder für das Erproben von Einparksituationen geplant, die unweit der neuen Sportanlage der Gemeinde entstehen", erklärte Ortsbaumeister Rainer Guggemos im Gemeinderat. Gebaut wird innerhalb des als "Stadtdauerlauf" bezeichneten Moduls. Testfeld eins umfasst ein Parkdeck mit zwei Ebenen und zwei Rampen. Es handelt sich um einen reinen Funktionsbau, so dass keine Sozialeinrichtrungen geplant sind. Das zweiten Testfeld besteht aus einer 40 auf 25 Meter großen Testfläche mit Autostellplätzen, einer Doppelgarage, einer Duplex-Garage und unterschiedlichen Belägen. Guggemos: "Im Prinzip geht es darum, Lebenssituationen aus dem Straßenraum nachzustellen und für autonomes Parken zu testen. Kammern für Korrosionstests: Laut einem weiteren Antrag plant Daimler im Prüfzentrum den Bau eines Kompetenz-Zentrums für Korrosionsschutz. Es handelt sich um ein zweigeschossiges, 85 auf 56 Meter großes Gebäude mit Flachdach. Im Inneren befinden sich Kammern, in denen die Fahrzeuge verschiedenen Belastungen ausgesetzt werden. Ein weiterer Bauteil ist dazu bestimmt, dass dort Auswertungen vorgenommen werden können. Sozial-, Lagerräume und zwei Büros entstehen in dem Komplex ebenfalls. "Es handelt sich um keine Prüfanlage, sondern in diesem Fall geht es um den Bereich Forschung und Entwicklung", erläuterte Rainer Guggemos für den Gemeinderat die Planung. In den Kammern des Korrosionszentrums werde der ganze Verlauf der Lebensdauer eines Fahrzeugs innerhalb kurzer Zeit simuliert.

Laut einem weiteren Antrag plant Daimler im Prüfzentrum den Bau eines Kompetenz-Zentrums für Korrosionsschutz. Es handelt sich um ein zweigeschossiges, 85 auf 56 Meter großes Gebäude mit Flachdach. Im Inneren befinden sich Kammern, in denen die Fahrzeuge verschiedenen Belastungen ausgesetzt werden. Ein weiterer Bauteil ist dazu bestimmt, dass dort Auswertungen vorgenommen werden können. Sozial-, Lagerräume und zwei Büros entstehen in dem Komplex ebenfalls. "Es handelt sich um keine Prüfanlage, sondern in diesem Fall geht es um den Bereich Forschung und Entwicklung", erläuterte Rainer Guggemos für den Gemeinderat die Planung. In den Kammern des Korrosionszentrums werde der ganze Verlauf der Lebensdauer eines Fahrzeugs innerhalb kurzer Zeit simuliert.

Für die 20 Kilovolt Stromversorgung des Prüf- und Technologiezentrums muss eine eigene Trafostation mit Unterstationen errichtet werden. "Vorgesehen ist ein großes Gebäude," veranschaulichte Ortsbaumeister Guggemos die Planung im Gemeinderat. Die Haupttrafostation ist 36 Meter lang und zehn Meter breit und entsteht nordwestlich des Kompetenzzentrums für Korrosionsschutz. Im Inneren des Gebäudes wird der größte Teil der Fläche für den Haupttrafo benötigt. Außerdem sind zwei Dieseltanks mit 7000 Litern geplant, die für den Betrieb von zwei Notstromaggregaten benötigt werden. Fünf Unter-Trafostationen: Die fünf Unter-Trafostationen sind jeweils knapp sieben auf elf Meter groß und werden an verschiedenen Stellen des einstigen Kasernenareals errichtet. Der Gemeinderat gab zu allen geplanten Projekten der Daimler AG einstimmig eine positive Stellung ab.

Der Zeitplan

Das 200-Millionen-Euro-Projekt Daimler-Prüfzentrum kommt zügig voran. Nach den ersten Beschlüssen der Gemeinde zugunsten der Maßnahme Ende 2011 und der in Rekordzeit von drei Jahren beendeten Genehmigungsphase starteten die Bauarbeiten auf dem Standortübungsplatz Ende 2014. Der Spatenstich fand im Februar 2015 statt. Im September 2015 wurde die Schlechtwetter-Erprobung in Betrieb genommen. Statt wie geplant ab Herbst 2016 laufen die Abriss- und Umauarbeiten in der Kaserne bereits seit Juni. 2017 wird die Schießanlage übernommen. 2018 beginnt die Forschungs- und Entwicklungsarbeit. (feu)