Wegen möglicher Entschärfung von Blindgängern liegt das öffentliche Leben in Immendingen am Mittwoch, 7. Juni, teilweise still.

Auf den Ortsdurchfahrten Immendingen und Zimmern wird am Mittwoch, 7. Juni, eine Verkehrsruhe herrschen, wie sie fast nicht einmal die Umgehung bringen kann. Die Bundesstraße 311 wird ab 9 Uhr ab der Abfahrt Hintschingen bis zur Abfahrt Bachzimmerer Straße voll gesperrt, so lang bis sich entschieden hat, ob der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Entschärfung von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg in der Donauaue aktiv werden muss. Auch die Bahn und der öffentliche Nahverkehr fahren die innerörtlichen Haltestellen nicht mehr an.

Eventuell müssen Menschen aus den Radien 300, 500 oder (am Donnerstag, 8. Juni) gar aus 1000 Metern im Umkreis um die Fundstelle evakuiert werden. Der Evakuierungsradius soll personenfrei bleiben, lediglich der Anliegerverkehr ist bis zum gesperrten Abschnitt möglich. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße 225, die Kreisstraßen 5927 und 6129 sowie die Landesstraßen 191 und 185 nach Kirchen-Hausen zurück zur B31. Die Bewohner des Wohngebiets Iltishalde müssen beachten, dass die Zufahrt zur Iltishalde in der Evakuierungszeit nicht möglich ist.

Sollte es wegen der notwendigen Entschärfung zur Evakuierung kommen, appelliert die Gemeindeverwaltung an die noch in den betroffenen Straßen (wir berichteten) verbliebenen Menschen, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Über Lautsprecherdurchsagen und die Sozialen Medien wird die Bevölkerung vom ausgesprochenen Evakuierungsradius informiert. Wer kein Unterkommen für die Zeit der Entschärfung hat, kann sich im zentralen Anlauf- und Aufenthaltspunkt, der Donauhalle in Immendingen aufhalten, bis Entwarnung gegeben wird.

Während der Evakuierungszeit kontrollieren die Einsatzkräfte die gesperrten Gebiete. Sobald die Evakuierung und die Sperrungen aufgehoben werden können, informieren erneut Polizei und Feuerwehr per Lautsprecher über die aktuelle Lage.

Von den unterschiedlichen Szenarien, die sich am heutigen Mittwoch am Fundort in der Donauaue entwickeln können, gibt es neben den Möglichkeiten der drei unterschiedlichen Evakuierungsradien natürlich auch noch eine vierte: Möglicherweise sind die per Luftbild und Magnetstrahlungen entdeckten Anomalien im Boden der Fundstelle harmlose Metallteile oder nur Munition, wie sie im Umfeld bereits bei verschiedenen Firmenbauten gefunden wurde. In diesem Fall können die Sperrungen innerhalb kürzerer Zeit bereits wieder aufgehoben werden und der Verkehr kann wieder fließen.