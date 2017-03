Immendingen Immendinger Orgel braucht aufwändige Sanierung

Bis zu 100 000 Euro sind für die Wiederherstellung des Kircheninstruments nötig. Benefizaktionen unterstützen die Pfarrgemeinde.

Orgelklänge zu festlichen Anlässen wie Erstkommunion oder Hochzeiten, aber auch zu einfachen Sonntagsgottesdiensten will kein Kirchenbesucher missen. Seit 1968 leistet die Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul zuverlässige Dienste. Nun aber muss das Instrument erstmals einer aufwändigen Sanierung unterzogen werden. Äußere Umstände haben der Orgel und ihren Pfeifen derart zugesetzt, dass eine Komplettreinigung erforderlich wird, die vermutlich bis zu 100 000 Euro kostet. Diese Summe aufzubringen sieht Pfarrer Axel Maier als große Herausforderung für eine Pfarrgemeinde, die angesichts mehrfacher, erst kurz zurückliegender Bauarbeiten am Kirchengebäude kaum noch Reserven hat. Verschiedene Benefizaktionen sind daher im Gange.

Dass die Sanierung der Orgel erforderlich wird, deutete sich bereits vor sechs Jahren an. Pfarrer Maier: "Damals wer der Orgelsachverständige des Dekanats, Bezirkskantor und Orgelinspektor Georg Koch für eine Untersuchung des Instruments bei uns." Eigentlich sollte es nur eine routinemäßige Wartung sein, wie sie alle paar Jahre stattfindet. Dann aber stellte sich heraus, dass das vor knapp 50 Jahren von der Freiburger Orgelbaufirma August Späth in St. Peter und Paul eingebaute Instrument stark verschmutzt war. Einesteils sei diese Verschmutzung durch Luftpartikel und Ruß entstanden, zum anderen sei zusätzlicher Staub aus der Innenrenovierung der Kirche hinzugekommen. Reinigung notwendig: "Für ein nicht geübtes Ohr ist es beim Orgelspiel nicht zu hören, dass das Instrument verschmutzt ist," betont Pfarrer Axel Maier. Aber es gebe durchaus Defizite. Besonders kritisch sehen muss man jedoch vor allem mögliche, aus der Verschmutzung entstehende Folgeschäden. So kann der Staub beispielsweise die Ventile verstopfen. Nehme man keine Reinigung vor, könnten sich aus dem Schmutz auch Stockflecken und sogar Schimmel entwickeln. Der Pfarrei wurde daher empfohlen, für eine grundlegende Säuberung sämtliche Orgelpfeifen auszubauen. Danach müssen sie dann neu intoniert werden. Außerdem gelte es, technische Defekte zu beheben. Für den Aufwand, der auf 80 000 bis 100 000 Euro geschätzt wird, erhält die Pfarrgemeinde lediglich einen zehnprozentigen Zuschuss der Erzdiözese. Den restlichen Betrag muss sie selbst finanzieren.

Erste Spenden: Das ist auch der Grund, warum vorerst noch nicht einmal ein Zeitpunkt für den Beginn der Orgelsanierung festgelegt werden konnte. "Wir sind keine wohlhabende Kirchengemeinde," stellt Pfarrer Maier klar. Einige Spendenaktionen für das wichtige Kircheninstrument sind nun aber angelaufen. So verzichteten Privatpersonen zugunsten einer Spende für die Orgel auf ihre Geburtstagsgeschenke und die Mütter der Erstkommunionkinder der letzten Jahrgänge haben in anspruchsvoller Handarbeit tausend sehr schöne Osterkarten gefertigt, die für einen Euro verkauft werden. Einen hoffentlich ansehnlichen Erlös je zu gleichen Teilen für die Orgelsanierung und das Hospiz auf dem Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen soll ein Benefizkonzert am Freitag, 7. Juli, mit dem Rottweiler Mädchenchor und Gitarrist Matthias Rapp erbringen. Das Konzert, das derzeit ein kleines ehrenamtliches Team aus der Pfarrgemeinde vorbereitet, werde ein Hörgenuss sein, verspricht Pfarrer Maier.

Benefizkonzert

Je zur Hälfte für die Immendinger Orgelsanierung und für das Hospiz auf dem Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen ist der Erlös eines Benefizkonzerts am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul gedacht. Gestaltet wird das Konzert vom Rottweiler Mädchenchor, der zu den bekanntesten Mädchenchören Süddeutschlands gehört und auch schon vom Südwestfunk verpflichtet wurde. Der Chor besteht aus rund 45 Mädchen, die Gesang auf hohem Niveau präsentieren werden. Den zweiten Teil des Abends gestaltet der Musiker Matthias Rapp mit seiner zwölfsaitigen Westerngitarre. Der 38-jährige Musiker interpretiert aktuelle Hits. Der Kartenvorverkauf wird im Immendinger Pfarrbüro und der Sparkassenfiliale sein. (feu)