Immendingen Immendinger Neujahrsempfang: Landkreis in hohem Maß zukunftsfähig

Gute Noten bei Immendinger Neujahrsempfang. Hoffen auf Umgehung und bessere Schulförderung. Mit Bildergalerie!

Der Landkreis Tuttlingen hat gute Qualitäten, befindet sich auf einem hohen wirtschaftlichen Niveau und hat mit die höchste Zukunftsfähigkeit in der Region. Das bescheinigte Tobias Koch, Leiter des Stuttgarter Prognos-Instituts, beim Neujahrsempfang von Kreis und Gemeinde Immendingen am Sonntag in der Donauhalle. Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Behörden, Polizei, Militär, Schulen, Kirchen, Banken, Kultur, Verbänden und Vereinen hatten sich zum 47. Immendinger Empfang eingefunden, den der Akkordeonverein umrahmte. Immendingens Bürgermeister Markus Hugger und der Tuttlinger Landrat Stefan Bär gingen in ihren Reden auf die aktuelle Situation im Ort und Kreis ein und appellierten zum Zusammenhalt demokratischer Kräfte.

Rund um den Neujahrsempfang in Immendingen Dank und Appell an Abgeordnete: Unter den Gästen hieß Bürgermeister Markus Hugger den Bundestagsabgeordneten Volker Kauder, Justizminister Guido Wolf, den Abgeordneten Lars-Patrick Berg und ehemalige Abgeordnete willkommen, ebenso Ehrenbürger Altbürgermeister Helmut Mahler, den neuen Tuttlinger Polizeipräsidenten Gerhard Regele im Namen aller Behördenleiter sowie Bürgermeister aus der Region. Hugger dankte den Abgeordneten für ihren Einsatz zugunsten der Gemeinde, wie etwa Volker Kauder für sein Engagement bei der verbesserten zeitlichen Einstufung des Umgehungsbaus.

Zum Thema Umgehung betonte Hugger: "Nun hat das Land die Pflicht, zeitnah in die Planungen einzutreten." Kritik an der Landespolitik äußerte er hinsichtlich der anstehenden, gut 20 Millionen Euro teuren Erneuerung des Immendinger Schulzentrums. "Wer Schul- und Bildungspolitik macht, sollte auch die Förderrichtlinien anpassen. Bildungspolitik muss flächendeckend sein und darf nicht nur in Ballungszentren stattfinden." Als weitere große Immendinger Projekte nannte Hugger den Bau des Feuerwehrhauses und des Zimmerer Bürgerhauses. Gute Perspektiven für den Kreis: Anknüpfend an den etablierten Zukunftsatlas referierte der Stuttgarter Prognos-Experte Tobias Koch danach zum Thema "Standortbestimmungen für den Landkreis Tuttlingen – Perspektiven und Herausforderungen". Er bewertete dabei den Landkreis, der im aktuellen Zukunftsatlas von 2016 einen sehr guten 64. Platz unter 402 Kreisen erreichte, anhand der Indikatoren Demographie, Wohlstand und soziale Lage, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Wettbewerb und Innovationen. In vielen Bereichen stellte Koch, selbst im Kreis aufgewachsen, den Tuttlingern ein gutes Zeugnis aus und bescheinigte beste Aussichten für die Zukunft: "Der Kreis Tuttlingen ist ein wirtschaftsstarker und dynamischer Standort und wirtschaftlicher Motor der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg."

Der Breitbandausbau

Der Breitbandausbau, wichtiger wirtschaftlicher Standortfaktor, kommt kreisweit voran. Laut aktuellen Zahlen von Landrat Stefan Bär wurden die ersten Breitbandabschnitte 2016 gelegt. 2017 werden drei Millionen Euro investiert und Planungen für den flächendeckenden Bau des so genannten „Backbone“-Netzes in den nächsten drei Jahren liegen vor. Ziel sei es, mit Unterstützung der Gemeinden Glasfaser in jeden Betrieb, jede Schule und jedes Haus zu bringen. In etwa fünf Jahren umfasse das fertige Backbone-Netz 275 Kilometer. Für die 25,6 Millionen Euro Kosten werden 16 Millionen Euro Förderung erwartet. (feu)