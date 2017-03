Immendingen Immendinger Kindergarten als Sprach-Kita in neuem Förderprogramm

Katholischer Kindergarten St. Josef hat mit Danja Kossmann eine neue Leiterin.

Nach über drei Jahrzehnten der Ära Elisabeth Kaupp hat der katholische Kindergarten St. Josef Immendingen jetzt eine neue Leiterin. Danja Kossmann wurde am Donnerstag bei einer kleinen Feier offiziell in ihr Amt an der Spitze der Kinderbetreuungsstätte eingesetzt. Der bereits seit mehr als hundert Jahren bestehende, sechs-gruppige Kindergarten wird zur Zeit von 134 Kindern aus Immendingen, Zimmern, Hintschingen und Mauenheim besucht. Zu den Angeboten zählt neben verlängerten Öffnungszeiten auch Mittagessen für die Kleinen und Ganztagsbetreuung. Wie es bei der Neuverpflichtung von Danja Kossmann hieß, wird die Einrichtung künftig aus dem neuen Bundesprogramm als Sprach-Kita gefördert.

Verantwortung für Kinder übernehmen: Namens des Kindergartenträgers, der katholischen Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen, hieß Pfarrer Axel Maier die neue Leiterin am Donnerstagmorgen an ihrer neuen Arbeitsstelle offiziell willkommen. Kossmann hat ihre Arbeit bereits mit Beginn des Monats angetreten und war schon in der Vergangenheit Gruppenleiterin in Immendingen. Pfarrer Maier dankte Danja Kossmann für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Kindergartenkinder zu tragen. "Ich hoffe, dass Sie mit viel Freude und Power ihre Aufgabe übernehmen und die Nerven und die Kreativität haben, gut an ihre Arbeit heranzugehen," meinte der Seelsorger. Er gab der neuen Leiterin ein Zitat des heiligen Franziskus mit auf den Weg: "Tue zuerst das Notwendige, dann mache das Mögliche und schließlich schaffst du das Unmögliche."

Nach 18 Jahren als Gruppenleiterin in St. Josef Immendingen und dreieinhalb Jahren Leitungstätigkeit im Kindergarten Wurmlingen habe sie eine neue Herausforderung gesucht, erklärte Danja Kossmann bei der Feier. Derzeit besuche sie noch eine Leiterinnen-Qualifikation, so die neue Chefin. Sie freue sich, nun ein so tolles Team und mit der katholischen Seelsorgeeinheit einen guten Träger des Kindergartens gefunden zu haben, der "stark in der Gemeinde eingebunden" sei. Ihr Ziel sei es, so Kossmann, "das hohe pädagogische Niveau des Kindergartens Immendingen zu halten und weiterzuentwickeln". Dafür bot die neue Leiterin Gemeinde, Träger und vor allem den Eltern ein enges Miteinander an. Eine der Sprach-Kitas im Dekanat: Der stellvertretende Leiter der Verrechnungsstelle Singen im Dekanat Hegau, Stefan Benner, überbrachte zum Neustart die Grüße der Kirchen-Verwaltung. Wie er berichtete, ist der Immendinger Kindergarten neben der Betreuungsstätte in Gailingen eine von nur zwei Einrichtungen im Dekanat, die aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kita" gefördert werden. Insgesamt 26 katholische Kindergärten gibt es im Gebiet des Dekanats Hegau. Mit dem neuen Programm fördert das Bundesfamilienministerium sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung, was einen wichtigen Schritt hin zu mehr Chancengleichheit bedeutet.

Der stellvertretende Leiter der Verrechnungsstelle Singen im Dekanat Hegau, Stefan Benner, überbrachte zum Neustart die Grüße der Kirchen-Verwaltung. Wie er berichtete, ist der Immendinger Kindergarten neben der Betreuungsstätte in Gailingen eine von nur zwei Einrichtungen im Dekanat, die aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kita" gefördert werden. Insgesamt 26 katholische Kindergärten gibt es im Gebiet des Dekanats Hegau. Mit dem neuen Programm fördert das Bundesfamilienministerium sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung, was einen wichtigen Schritt hin zu mehr Chancengleichheit bedeutet. Gemeinde als guter Partner: Im Namen des auf Dienstreise in Berlin befindlichen Bürgermeisters Markus Hugger begrüßte Erwin Brunner von der Gemeindeverwaltung Danja Kossmann. Er begleite den Kindergarten schon seit über 30 Jahren und wolle auch künftig eng mit der Kindergartenleitung zusammenarbeiten, so Brunner.

Zur Person

Danja Kossmann, die neue Kindergartenleiterin, stammt aus Rietheim-Weilheim, ist 43 Jahre alt und hat 1992/93 ihre Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik in Rottweil absolviert. Ihr Vorpraktikum, Anerkennungsjahr und danach das erste Berufsjahr verbrachte Danja Kossmann in drei verschiedenen Tuttlinger Kindergärten, ehe sie Ende 1995 zum ersten Mal als Erzieherin an den Immendinger Kindergarten kam und bis Februar 2014 an gleicher Wirkungsstätte arbeitete. Danach leitete Kossmann drei Jahre lang den viergruppigen Kindergarten St. Josef in Wurmlingen, bevor sie nun als Leiterin nach Immendingen zurückkehrte. (feu)