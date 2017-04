Immendingen Immendinger Kegler-Frauen wieder in Bundesliga

Sporterfolge und Vorstandsverjüngung beim Immendinger Kegelsportclub.

Die erste Frauenmannschaft des Kegelsportclubs Immendingen spielt in der kommenden Saison wieder in der zweiten Bundesliga Südwest. Das erfolgreiche Damenteam schaffte zum Saisonende als Drittplatzierte in der Verbandsliga Südbaden erneut den Sprung in die nächst höhere Klasse, nachdem Meister und Vizemeister auf einen Aufstieg verzichtet hatten. Die Kegler blickten bei der Hauptversammlung auf ein sportlich und finanziell positives Jahr zurück. Das von der Vorsitzenden Daniela Eiche (30, Software-Entwicklerin) geleitete Vorstandsteam wurde weiter verjüngt, als Markus Großmann den zweiten Vorsitz von Rolf Malitzke übernahm.

Wie gut alles gelaufen ist im zurückliegenden Jahr bei den Keglern, machte der Bericht von Schriftführer Georg Tischler deutlich, der auf die sportliche, die finanzielle und die kameradschaftliche Situation im Verein einging. Mit großer Trauer erinnerte Tischler jedoch an den Verlust des Vereins, nachdem Ehrenmitglied Bernd „Johnny“ Eiche, lange Jahre im KSC-Vorstand, erst vor kurzem verstorben ist. Vorsitzende Daniela Eiche ehrte Christian Meyer für 25-jährige, und Thomas Hauser für 15-jährige aktive Mitgliedschaft. Monika Egle war 40 Jahre lang passives KSC-Mitglied. Dieter Vogler, seit 40 Jahren aktiver Kegler, wurde von Daniela Eiche zum Ehrenmitglied ernannt.

Kassierer Werner Ohnemus berichtete von einer guten Finanzlage des Vereins. Derzeit hat der KSC laut seinen Angaben 36 aktive, sieben jugendliche und 67 passive Mitglieder. Uwe Herzog und Ingo Haas bescheinigten Ohnemus eine akurate Kassenführung. Jugendwartin Heike Herzog informierte über die Jugendarbeit mit fünf U18 Jungen und der erfolgreichen U18 Keglerin Nicole Brütsch.

Frauensportwartin Silke Schuler schilderte die Erfolge der Kegler-Damen. Die erste Frauenmannschaft wurde Dritte in der Verbandsliga Südbaden, die zweite Mannschaft Dritte in der Bezirksliga Süd. Sportwart Markus Egle ging auf die Herrenmannschaften ein. Die Erste belegte zum Saisonende Platz vier in der Bezirksliga A, die zweite Mannschaft Platz sechs in der Bezirksklasse A, die dritte Platz vier in der Bezirksklasse B und die vierte Platz sieben in der Schwarzwaldstaffel.

Bürgermeister Markus Hugger freute sich über den Erfolg der Kegler und dankte für das Engagement des Vereins. Die Neuwahl ergab: Erste Vorsitzende Daniela Eiche, zweiter Vorsitzender Markus Großmann, Schriftführer Georg Tischler, Kassierer Werner Ohnemus, Sportwart Markus Egle, Frauenwartin Silke Schuler, Jugendwartinnen Heike Herzog und Sandra König, Kassenprüfer Ingo Haas und Rolf Malitzke, Passivvertreter Günter Kehm.