Immendingen Immendinger Jugendfeuerwehr bei internationalem Camp

Zwölf Jugendliche und Jugendwart Phillip Kannappel fliegen am Sonntag nach Finnland.

Die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Immendingen knüpfen diesen Sommer internationale Kontakte. Am frühen Sonntagmorgen startet der Feuerwehrnachwuchs der Gemeinde zu einem internationalen Camp. Ziel der Reise ist Finnland, wo sich Jungwehrleute aus vier Nationen treffen. Geleitet wird die Aktion von Phillip Kannappel, dem Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Immendingen. Für ihn ist es nicht das erste Mal, dass er nach Finnland reist.

Für die Jugendfeuerwehr Immendingen ist es dagegen die erste derartig große Reise, die sie als Gruppe unternimmt. Damit einer der frühen Flüge von Stuttgart über Berlin nach Helsinki erreicht werden kann, werden die zwölf Jugendlichen mit ihrem Jugendwart am morgigen Sonntag bereits um 2.30 Uhr in nachts in Immendingen aufbrechen.

Vor Ort in Finnland erwartet die jungen Leute ein internationales Camp mit über 500 internationalen Teilnehmern aus Finnland, Tschechien, Österreich und natürlich Deutschland. Immendingen ist eine der zwei Jugendfeuerwehren, die aus Deutschland zu dem Treffen anreisen. "Entstanden ist das Ganze durch mehrere deutsch-finnische Jugendleiteraustausche der Deutschen Jugendfeuerwehr," berichtet Phillip Kannappel. Der Jugendwart nahm seit 2015 an den Jugendfeuerwehr-Camps teil. "Die bei diesen internationalen Begegnungen entstandenen Kontakte führten zu einer Freundschaft mit der finnischen Jugendfeuerwehr Malmin VPK im Norden des Großraums Helsinki", so Kannappel.

Ende 2016 bereits erfolgte die Einladung der Immendinger zum diesjährigen Camp. Der Plan, dass dieses Mal alle Jungwehrmitglieder nach Finnland mitkommen sollten, wurde umgehend in die Tat umgesetzt: Fördergelder aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) wurden beantragt, Flugangebote eingeholt und gebucht, Eltern und Jugendliche informiert und eingeladen und jede Menge logistische Fragen geklärt.

"Fast die gesamte Mannschaft nahm diese überwältigende und in Immendingen erstmalige Einladung an", freut sich Phillip Kannappel. So reist quasi die komplette Jugendfeuerwehr Immendingen nun für eine Woche nach Finnland. Das Camp ist für den Feuerwehrnachwuchs nicht nur wegen des Ortes und der damit verbundenen Flugreise außergewöhnlich, sondern auch inhaltlich. In Finnland haben die Camps Ausbildungscharakter. So warten auf die Teilnehmer viele interessante Kurse – angefangen von Technischer Hilfe mit hydraulischen Rettungsgeräten über Höhenrettung mit Abseilen bis zur Wasserrettung.

Durchbrochen wird das straffe Programm aber von genügend Freizeitaktivitäten und einem Disco- sowie Abschlussabend. Der Jugendwart ist sich sicher: "Der Spaß wird ebenfalls nicht zu kurz kommen." Aktuelle Bilder von den Erlebnissen der Immendinger während ihrer Finnlandreise werden laut Kannappel unter www.facebook.com/Jugendfeuerwehr-Immendingen veröffentlicht.