Immendingen Immendinger Im-Ort-Gutschein bleibt Erfolgsmodell

Das Immendinger Erfolgsmodell bindet die Kaufkraft. Seit der Einführung wurden 2472 Karten ausgegeben. Die Aktion ist vom Bund der Selbständigen und der Gemeinde.

Bei so manchem Immendinger lag die Karte jetzt wieder unter dem Weihnachtsbaum: Mit dem geschenkten "Im-Ort"-Gutschein kann bei 55 Geschäften, Gaststätten und Betrieben in der Gemeinde die selbst ausgesuchte oder gewünschte Leistung abgerufen werden. Der Gutschein hat sich längst als Erfolgsmodell erwiesen. 2011 auf Grund einer Initiative von Bürgermeister Markus Hugger gemeinsam von Gemeinde Immendingen und Bund der Selbständigen (BdS) ins Leben gerufen, ist die Gutscheinkarte fünf Jahre später nun 2472 Mal ausgegeben oder verschenkt worden. Mit der Aktion wurden in dieser Zeit 60 062 Euro Kaufkraft bei Einzelhandel, Gastronomie und Betrieben "im Ort" gebunden.

"Im vergangenen Jahr hat der Bürgerservice 638 Im-Ort-Gutscheine ausgegeben," erklärte Hauptamtsleiter Manuel Stärk. "Die auf den Gutscheinen des Jahres 2016 vermerkten Beträge hatten einen Wert von insgesamt 16 583 Euro," so Stärk zu der Gesamtsumme, die bei den Betrieben im Ort eingelöst wurde oder noch werden kann. Eingeführt wurde die seitens des BdS gestaltete und finanzierte Gutscheinkarte zur Gewerbeausstellung im Jahr 2011. Firmen, bei denen man die Gutscheine einlösen konnte, bezahlten bei der Erstauflage des Gutscheins im Mai 2011 jeweils eine feste Pauschale für die Aufnahme, ihren Vermerk und ihr Logo auf dem Gutschein. Zu Beginn machten rund 40 Betriebe mit. Nur wer in der Folge neu hinzukam, leistete ebenfalls einen Startbeitrag. Derzeit wirken rund 55 Firmen an der Aktion mit.

Neunte Auflage: Inzwischen hat die Gemeinde Immendingen mit der neunten Auflage 2472 Gutscheine an interessierte Bürger vermittelt. Dass für Herstellung und Druck der Neuauflagen jeweils der Bund der Selbständigen aufkommt, hat zwar immer einmal wieder für Diskussionen unter den Mitgliedern gesorgt. Man müsse diesen Kosten jedoch den Effekt des hoch akzeptierten Gutscheins gegenüberstellen, argumentierte Bürgermeister Markus Huggerr bei der jüngsten BdS-Versammlung erneut. "Der Gutschein ist ein großer Erfolg, der von manchen Städten wie zum Beispiel Tuttlingen kopiert worden ist", so Hugger. Das zeige sich auch in dem hohen Wertschöpfungsbetrag, der in voller Höhe allein Immendinger Geschäften zu Gute kommt. "Natürlich muss man sich über die Re-Finanzierung Gedanken machen, aber man muss auch sehen, dass oft für weniger erfolgreiche Dinge Mittel investiert werden" sagte der Rathauschef.

So funktioniert der Gutschein: Gegen einen frei wählbaren Geldbetrag kann man den "Im-Ort"-Gutschein im Bürgerservice erwerben. Jeder Käufer erhält ein Verzeichnis aller teilnehmenden Firmen und Geschäfte. Der Gutschein kann bei allen Teilnehmern in Immendingen und den Ortschaften eingelöst werden. Wegen der großen Auswahl-Möglichkeiten bei der Einlösung, die der Gutschein bietet, eignet er sich besonders gut als Geschenk, das der Beschenkte individuell aussuchen kann.

Neue Mitwirkung möglich: Bei jeder Neuauflage bietet sich die Möglichkeit, auch die Logos neu hinzugekommener Firmen, Betriebe, Geschäfte oder Gastronomie-Betreiber direkt auf dem Gutschein zu platzieren, so dass der Besitzer oder Beschenkte sieht, wo er den Gutschein nun zusätzlich einlösen kann. Für Neuteilnehmer wird ebenfalls ein einmaliger Startbeitrag fällig.

Viele machen mit

Der "Im-Ort"-Gutschein, der seinen Namen nicht nur vom innerörtlichen Wirkungskreis bezieht, sondern aus den Begriffen "Immendingen" und "Ort" kombiniert wurde, stößt bei den Betrieben auf gute Resonanz. Waren es zunächst gut 40 Unternehmen, die an der Aktion mitwirkten, stieg die Zahl bei der Neuauflage 2012 auf rund 50 und ist beim den folgenden Neuerscheinungen des Gutscheins immer weiter gewachsen. Derzeit wirken 55 Betriebe und Geschäfte an der Aktion mit. Steigend ist damit auch die Auswahl für diejenigen, die den Gutschein nutzen. (feu)