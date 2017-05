Immendingen Immendinger Hochwasserschutzplan kommt voran

Gemeinderat befasst sich erneut mit der Konzeption für den Weisenbach, den Talgraben und den Talbach.

Die Frage, wie Anwohner des Weisenbachs in Immendingen, des Talbachs in Ippingen und des Talgrabens in Hintschingen vor Hochwasser-Ereignissen geschützt werden können, beschäftigt den Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 29. Mai, ein weiteres Mal. Das Gremium tagt um 19 Uhr im Vortragsraum des Rathauses. Der Gemeinderatssitzung geht bereits um 18.55 Uhr eine Sitzung des Verwaltungsausschusses zur Annahme von Spenden voraus. Die Flussgebietsuntersuchung und die Hochwasserschutzkonzeption für die drei genannten Bäche wird bereits zum zweiten Mal im Rat erörtert. Ein Fachbüro gibt dem Gremium einen Zwischenbericht zum aktuellen Planungsstand. Wie berichtet sind eine ganze Reihe teils aufwändiger Maßnahmen notwendig, will man eine Hochwassergefährdung der Anwohner an den teils sehr nah bebauten Bächen minimieren oder gar ausschließen.

Außerdem berät de Rat über eine Anhebung der Bestattungsgebühren, da zumindest ein gewisser Kostendeckungsgrad erreicht werden muss. Neben den Budgetberichten von Feuerwehr und Schulen bildet die Erneuerung der Willkommensschilder in Immendingen und den Ortsteilen einen weiteren Beratungspunkt der Sitzung. Außerdem legt die Verwaltung dem Gemeinderat die Kriminalitäts- und Unfallstatistik des Jahres 2016 vor, die sie von der Polizei Tuttlingen erhalten hat. Neu besetzt werden muss der Gutachterausschuss der Gemeinde, was ebenfalls in die Zuständigkeit des Gemeinderats fällt.

Für die Realisierung des zweiten Donauuuferparks im Bereich "Öhmdwiesen" vergibt der Rat weitere Arbeiten. Wie berichtet sind die Landschaftsbauarbeiten für den Donauuferpark vor kurzem angelaufen. Schließlich vergibt das Gremium noch die Ingenieurleistungen zum Neubau der Donaubrücke bei Hintschingen. Die Erneuerung des maroden Bauwerks bildet mit einem geschätzten Aufwand von 620 000 Euro die höchste Einzelinvestition im Haushaltsplan 2017 der Gemeinde. Die gemeindliche Stellungnahme zu einer Reihe von Bauanträgen wird im zweiten Teil der Sitzung abgegeben.