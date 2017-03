Immendingen Immendinger Gemeinderat befürwortet Großbauprojekte

Zustimmung zu Bauanträgen für Boardinghouse, Produktionshalle und Bürogebäude.

Mit dem beginnenden Frühjahr setzt sich der Bauboom in Immendingen fort. Neben einer ganzen Reihe bereits begonnener Projekte starten in den nächsten Wochen die Baumaßnahmen an dem 96 Appartements umfassenden Boardinghouse der Bad Dürrheimer Rebholz Immobiliengruppe, am Produktions- und Bürogebäude der Firma EB Turn-Key sowie für den Neubau eines Bürogebäudes mit Verkaufsraum der Firma Stark Baustoffe. Die Neubauten entstehen im Gebiet "Am Freizeitzentrum" sowie im Gewerbepark "Impuls".

Für alle drei Projekte hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung das Einvernehmen zu den Baugesuchen erteilt, die jeweils noch vom Landratsamt genehmigt werden müssen. Die Firma Baustoffe Stark wird ihr rund elf auf 13 Meter großes, vorhandenes Bürogebäude mit Verkaufsraum abbrechen. Das Gebäude ist südlich an das bestehende Hauptgebäude angeschlossen. An gleicher Stelle soll ein Neubau mit gleichen Abmessungen entstehen. Im Inneren des Neubaus wird wieder ein Verkaufs- und Büroraum realisiert. Im Hauptgebäude werden im Erdgeschoss sanitäre Einrichtungen ergänzt.

Keine Einwände erhob der Gemeinderat auch gegen das bereits bekannte Projekt des Neubaus eines Boardinghouses an der Bundesstraße 311. Gegenüber den bereits befürworteten Plänen wird die Maßnahme noch leicht vergrößert, wie Ortsbaumeister Rainer Guggemos betonte.

Das Hotel ist vierstöckig geplant und wird in den Etagen zwei bis vier jeweils 32 statt der zunächst vorgesehenen 29 Appartements haben. Im Erdgeschoss werden Empfang, Lobby und Konferenzraum sowie Küche, Gemeinschafts-, Technik und Lagerräume untergebracht. Durch die zusätzlichen Zimmer werde es auch mehr Stellplätze geben, so Guggemos.

Mit dem viergeschossigen Hotelgebäude plus Aufbauten für Aufzugschacht und Technik werde die im Bebauungsplan vorgesehene Gebäudehöhe zwar überschritten, räumte er ein: "Die Überschreitung ist aber für die Viergeschossigkeit erforderlich, die nötig ist, um das Projekt wirtschaftlich darzustellen." Zimmerns Ortsvorsteher erklärte, auch der Ortschaftsrat habe gegen die Gebäudehöhe keine Einwände. "Die Vergrößerung bringt nur mehr Ruhe für das dahinter liegende Baugebiet", so Günter Heizmann.

Zustimmend aufgenommen wurde schließlich noch der Bauantrag der Firma EB Turn-Key. Das neue Firmengebäude von EB Turn-Key entsteht auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Firma Kohler und dem künftigen Boardinghouse.

Gefördert mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wird eine 750 Quadratmeter große Halle mit Ausstellungs- und Vorführzentrum für Maschinen sowie zweistöckigem, 400- Quadratmeter-Bürotrakt verwirklicht.