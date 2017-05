Immendingen Immendinger Gemeindemusikkapelle zeigt sich von neuer Seite

Mit Swing Zuhörer in den Frühling begleitet. Berthold Zaczyck erhält hohe Ehrung "Lyra blau".

Mit Swing und Jazzstandarts aus den 30-er-Jahren des vorigen Jahrhunderts und mit dem Debüt von Sänger Tobias Störk ist die Gemeindemusikkapelle bei ihrem Konzert in der Donauhalle vor mehreren hundert Zuhörern in den Frühling gestartet. Das Publikum ließ sich von der "leichten Musik" der knapp 50 Musiker mitnehmen und spendete begeisterten Applaus. Zusammengestellt hatte das Programm des Frühjahrskonzerts der langjährige Leiter der Gemeindemusikkapelle, Antal Fenyvesi. Im Rahmen des Auftritts gab es zahlreiche Ehrungen. Berthold Zaczyck erhielt für 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Vorstand der Kapelle die hohe Auszeichnung "Lyra blau" des Bundes Deutscher Blasmusikverbände.

Zwei Programm-Teile: "Das soll heute Abend kein klassisches Frühjahrskonzert werden," kündigte Bürgermeister und Gemeindemusikvorsitzender Bürgermeister Markus Hugger zu Beginn des Programms an. Wie schon im vergangenen Jahr wolle die Kapelle mit ihrem Auftritt auf den Tanz in den Mai einstimmen, dem der zweite Teil des Abends gewidmet war. Die "Hot Wire Band" aus Bräunlingen übernahm daher nach dem Konzert die Unterhaltung der Besucher. Hugger hieß unter den Gästen des Abends den Präsidenten des Blasmusik-Verbands Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher, willkommen.

"Das soll heute Abend kein klassisches Frühjahrskonzert werden," kündigte Bürgermeister und Gemeindemusikvorsitzender Bürgermeister Markus Hugger zu Beginn des Programms an. Wie schon im vergangenen Jahr wolle die Kapelle mit ihrem Auftritt auf den Tanz in den Mai einstimmen, dem der zweite Teil des Abends gewidmet war. Die "Hot Wire Band" aus Bräunlingen übernahm daher nach dem Konzert die Unterhaltung der Besucher. Hugger hieß unter den Gästen des Abends den Präsidenten des Blasmusik-Verbands Hegau-Bodensee, Johannes Steppacher, willkommen. Leichte Musik: Weniger "hoch konzertante" und stattdessen leichte Musikstücke versprach der Moderator des Abends, Tobias Störk den Zuhörern. Nach dem Konzertmarsch "Opening" nahmen die Musiker und Dirigent Antal Fenyvesi das Publikum erst einmal mit an die Strände der brasilianischen Hauptstadt Rio. "Holiday in Rio" und "Copacabana" zauberten latein-amerikanisches Flair in die Donauhalle und forderten vor allem die rhythmischen Talente unter den Musikern. Mit dem Robbie Williams Medley "Let Me Entertain You", bei dem außer dem Titelsong auch der Hit "Angel" nicht fehlte, ging es in die Ehrungspause.

Weniger "hoch konzertante" und stattdessen leichte Musikstücke versprach der Moderator des Abends, Tobias Störk den Zuhörern. Nach dem Konzertmarsch "Opening" nahmen die Musiker und Dirigent Antal Fenyvesi das Publikum erst einmal mit an die Strände der brasilianischen Hauptstadt Rio. "Holiday in Rio" und "Copacabana" zauberten latein-amerikanisches Flair in die Donauhalle und forderten vor allem die rhythmischen Talente unter den Musikern. Mit dem Robbie Williams Medley "Let Me Entertain You", bei dem außer dem Titelsong auch der Hit "Angel" nicht fehlte, ging es in die Ehrungspause. Hohe Auszeichnung: Bei den Ehrungen des Abends (wir berichten noch) wurden 14 Musiker durch Bürgermeister Hugger und Präsident Steppacher ausgezeichnet. Volker Kunz wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Emil Rabold, seit 1960 aktives Mitglied der Gemeindemusikkapelle und jahrelang im Vorstand, wurde offiziell als Musiker verabschiedet. Eine besondere Würdigung erfuhr Berthold Zaczyck, dem Steppacher erstmals in seiner Zeit als Verbandspräsident die silberne Verdienstnadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände, die "Lyra blau", überreichte. Der Geehrte spielt seit 1975 Tuba in der Kapelle und war über 25 Jahre im Vorstand tätig, darunter als Geschäftsführender und zweiter Vorsitzender.

Bei den Ehrungen des Abends (wir berichten noch) wurden 14 Musiker durch Bürgermeister Hugger und Präsident Steppacher ausgezeichnet. Volker Kunz wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Emil Rabold, seit 1960 aktives Mitglied der Gemeindemusikkapelle und jahrelang im Vorstand, wurde offiziell als Musiker verabschiedet. Eine besondere Würdigung erfuhr Berthold Zaczyck, dem Steppacher erstmals in seiner Zeit als Verbandspräsident die silberne Verdienstnadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände, die "Lyra blau", überreichte. Der Geehrte spielt seit 1975 Tuba in der Kapelle und war über 25 Jahre im Vorstand tätig, darunter als Geschäftsführender und zweiter Vorsitzender. Gesangs-Debüt: Nach der "Fanfare for the Common Man" ging es im zweiten Teil mit Jazz- und Swingstücken weiter, bei denen das Orchester erstmals mit Solosänger Tobias Störk zu hören war. Störk, 43 Jahre alt, seit zweieinhalb Jahren Mitglied in der Gemeindemusik und mit Erfahrung aus der Band "Last Minit", begeisterte zusammen mit der Kapelle bei Duke Elligtons "It Don't Mean A Thing, If It Ain't Got That Swing", bei "On The Sunny Side Of The Street" und bei "Just A Gigolo". Kein Wunder also, dass nach dem Udo-Jürgens-Medley mit "17 Jahr, blondes Haar", "Mit 66 Jahren", "Merci, Cherie" und "Griechischer Wein" eine Zugabe nötig war.

Zur Person

Berthold Zaczyck hat beim Frühjahrskonzert die seltene Auszeichnung "Lyra blau" für 25-jährige Tätigkeit im Vorstand erhalten. Zaczyck spielt seit 42 Jahren in der Kapelle, besitzt seit 2015 die Ehrennadeln in Gold vom Bund Deutscher Blasmusikverbände und vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee, dessen Ehrenmitglied er ist. Er war von 1985 bis 1991 Vize-Vorsitzender der Kapelle, in den 90-er-Jahren Beisitzer, von 1997 bis 2008 Geschäftsführender und von 2008 bis 2017 stellvertretender Vorsitzender sowie durchgehend Notenwart. (feu)