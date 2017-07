Immendingen Immendinger Gemeindemusiker als Gastgeber

Sommerfest der Immendinger Musiker erweist sich als beliebter Anziehungspunkt.

Viel Musik und Unterhaltung sowie ein großes Bewirtungsangebot, erwarteten die Besucher des Musikfests der Gemeindemusikkapelle, das am Wochenende auf dem Schulhof der Immendinger Schlossschule stattfand.

Für die Veranstaltung hatten die Musiker eigens die für das Schlossfest gefertigte Laube umgebaut, um für kühlere Temperaturen und gegen Niederschläge gerüstet zu sein, was sich als sehr sinnvoll erwies, da das Wetter an den beiden Festtagen durchwachsen war. Unabhängig von der Witterung konnte so der große Zustrom der Besucher genüsslich feiern.

Das Festwochenende eröffnete am Samstag die Stadtkapelle Möhringen. Danach gestalteten der Musikverein Hilzingen und die Musikerinnen und Musiker aus Sumpfohren das Programm. Die Festküche hatte für den Samstag mit "Pulled Pork", gezupftes Schweinefleisch mit Bratensaft und Apfel-Weißkrautsalat ein besonderes Schmankerl im Angebot.

Zur Abrundung des Abends gab es anschließend Barbetrieb. Aufgrund der Hitze der vergangenen Tage gab es auch spezielle sommerliche Getränke wie Lillet oder Cuba Libre.

Das Sonntagsprogramm des Musikfestes startete mit dem Frühschoppen. Zur Unterhaltung spielten die Donaumusikanten aus Gutmadingen für die Gäste auf. Zur Mittagszeit nahm der Besucherandrang noch einmal zu. Zahlreiche Gäste aus Immendingen und der Umgebung nutzten das vortreffliche Bewirtungsangebot des Veranstalters und ließen ihre Küche kalt. Neben dem Standardangebot waren besonders die Spezialitäten, Maiskolben mit Kräuterbutter und der sommerliche Salatteller die Renner. Ein großes Kuchen- und Tortenangebot durfte insbesondere zur Kaffeestunde am Sonntagnachmittag nicht fehlen.

Nach dem Mittagessen sorgte dann der befreundete Musikverein Zimmern für Unterhaltung und gute Stimmung der Festgäste. Zum Ausklang bot der Musikverein aus Kommingen stimmungsvolle Blasmusik und rundete mit dem Auftritt die gelungene zweitägige Veranstaltung der Immendinger Gemeindemusiker ab.