Immendingen Immendinger Garten-Tage zeigen Wohlfühloasen im Freien

Die Immendinger Garten-Tage gehen in diesem Jahr bereits zum 13. Mal über die Bühne.

Die Veranstaltung um den Garten- und Landschaftsbau hat sich im Laufe der Jahre zu einem kleinen Volkfest entwickelt, bei dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Im Kompetenzzentrum für Garten-Baustoffe und Natursteine aus aller Welt bei der Firma Stark gegenüber dem Immendinger Bahnhof, informieren an die 25 Experten aus der Garten- und Landschaftsbaubranche bei den Gartentagen über die Möglichkeiten der Gestaltung des individuellen Wohnumfelds im Freien und stellen natürlich auch intressantee Neuigkeiten vor. Hier können sich Bauherren und Gartenliebhaber viele Anregungen holen, mit den Experten das Gespräch suchen und sich wertvolle Tipps geben lassen.

Vertreten sind neben den Garten- und Landschaftsbaubetrieben, auch Gärtnereibetriebe, die verschiedene Pflanzen und Sträucher sowie deren mögliche Platzierung im Garten vorstellen, Hersteller von Betonwaren, Teich- und Pumpentechnik, Regenwassernutzung sowie von chemischen Baustoffen. Für die Terrasse werden keramische Feinsteinzeugplatten als robuste und pflegeleichte Alternative zu Naturstein oder Beton präsentiert.

Steinstufen in verschiedenen Variationen und Farben werden ebenso gezeigt, wie Mauern aus Muschelkalk, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Voll im Trend liegt der mediterrane Garten und bei den Natursteinen bevorzugen die Kunden vermehrt europäisches Material.

Eine Gruppe von Bonsai-Züchtern stellt ihr Hobby vor und führt Interessierte in die Gartenkunst der kleinwüchsigen Bäume und Sträucher japanischer Herkunft ein und der Verband Garten- und Landschaftsbau, Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, stellt die Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Landschaftsgärtner vor. Der ZG Raiffeisen-Markt Donaueschingen bietet eine Weinprobe rund ums badische Oberkirch an. Am Sonntag ab 11 Uhr spielt der Musikverein Zimmer zum Frühschoppenkonzert auf. Mit der Ballonkünstlerin "Clown Anja", einer betreuten Mal- und Bastelecke sowie einem großen Sandhaufen mit Spielzeug ist auch für den Nachwuchs einiges geboten.