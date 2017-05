Immendingen Immendinger Frauengemeinschaft hat treuen Mitgliederstamm

Bei Jahreshauptversammlung Ehrungen für bis zu 60 Jahre lange Zugehörigkeit zur Vereinigung.

Bis zu über einem halben Jahrhundert lang halten die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Immendingen ihrer Vereinigung die Treue. Das wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung deutlich, als sieben Jubilarinnen für 25-jährige, drei für 40-jährige und je eine für 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt werden konnten. Die Frauengemeinschaft betreibt rege Seniorenarbeit, ist jedoch auch auf vielen anderen Feldern aktiv. Angestrebt wird, noch weitere junge Mitglieder zu gewinnen um den Erhalt der Ortsgruppe Immendingen der "kfd" (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) auf lange Sicht zu sichern.

Derzeit gehören der Frauengemeinschaft Immendingen, die im vergangenen Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feierte, insgesamt 154 Mitglieder an. 27 davon sind Ehrenmitglieder. Durch Veranstaltungen wie Seniorennachmittage oder durch Besuche von Geburtstagsjubilaren ab dem 80. Lebensjahr (alle fünf Jahre) sind die Frauen unter anderem in der Alters- und Sozialarbeit tätig. Werden Veranstaltungen durchgeführt, bietet die Frauengemeinschaft für die älteren Mitglieder unter anderem auch Fahrdienste an.

Bei der Hauptversammlung zeichnete Vorsitzende Veronika Hall gemeinsam mit Präses Pfarrer Axel Maier wieder zwölf Mitglieder für langjährige Treue aus. Allerdings konnten nicht alle Geehrten an der Versammlung teilnehmen. Die Geehrten im Einzelnen: Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Veronika Börtzler, Ingrid Elsäßer, Berta Grund, Hannelore Schwarz, Sophie Warzecha, Marietta Zeller und Ursula Löffler. Für 40-jährige Treue: Margarete Sonntag, Margarete Krause und Ingeborg Weiler. Seit 50 Jahren gehört Priska Tischler der Frauengemeinschaft an. Sage und schreibe bereits 60 Jahre lang Mitglied der Gemeinschaft ist Gisela Graf.