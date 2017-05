Immendingen Immendinger Firmenneubau soll in sechs Monaten stehen

EB Turn-Key GmbH, spezialisiert auf den Vertrieb von CNC-Drehmaschinen, siedelt sich in Immendingen an. Im Frühjahr Start für Zwei-Millionen-Euro-Neubau.

Noch bis Ende des Jahres will die Firma EB Turn-Key ihr neues Betriebsgebäude mit Bürotrakt, Ausstellungs- und Vorführhalle am Immendinger Ortseingang an der Bundesstraße 311 beziehen. Für das nächste Großprojekt eines Unternehmens in der Gemeinde fand am Mittwochmorgen im Wohn- und Gewerbegebiet "Am Freizeitzentrum II" der erste Spatenstich statt. Geschäftsführer Hubert Bach unterstrich, man wolle mit dem auf rund zwei Millionen Euro projektierten Neubau in die Infrastruktur und die Kunden von EB Turn-Key investieren. Das Unternehmen siedelt aus Tuttlingen nach Immendingen um. Es beschäftigt rund 15 Mitarbeiter und ist als Vertrieb und Servicedienstleister für CNC-Kurz- und Langdrehmaschinen sowie Spitzenlos-Schleifmaschinen spezialisiert.

Mut zum Neubau: "Die Entscheidung zum Neubau hat mich Mut gekostet, aber nach sieben Jahren guter Entwicklung waren wir mit unseren aktuellen Räumen am Ende angelangt," erklärte Hubert Bach am Mittwoch beim ersten Spatenstich. "Jetzt wollen wir in das neue Gebäude investieren und unter anderem Schulungs- und Ausstellungsräume schaffen, in denen wir unsere Produkte entsprechend präsentieren können", so Bach weiter. Der Gemeinde dankte der Geschäftsführer für die Bereitstellung des ideal gelegenen Geländes mit Nähe zur Autobahn. Nachdem der Startschuss nun noch im Mai falle, hoffe er, dass das Bauprojekt in sechs Monaten fertiggestellt werden könne und man noch in diesem Jahr die Einweihung feiern werde.

Bürgermeister Markus Hugger freute sich, dass die Firma EB Turn-Key sich als junges Unternehmen im Aufwind entschieden habe, mit ihrem Neubauprojekt in Immendingen anzusiedeln. Hugger wies auf die benachbarten jüngsten Neubauten von Kohler, Edeka und Drogeriemarkt dm hin und meinte: "Wir befinden uns hier auf einer Achse, die den Aufbruch Immendingens und den Wandel von der Garnisons- zur Wirtschaftsgemeinde symbolisiert." Die weitere Neuansiedlung zeige, dass es in Immendingen nicht nur Daimler gebe. "Alle anderen Firmen, die hier neu bauen oder in Umsiedlungen investieren, sind uns genauso wichtig," hob der Bürgermeister hervor. Er danke außerdem für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Gemeinde.

"Hier entsteht ein Gebäude, das Aufbruch signalisiert und in die Zukunft passt", erklärte Architekt Günter Limberger zur architektonischen Seite des Projekts. Seit Ende 2016 seien die Planungen für das neue Verwaltungsgebäude und die Halle mit dem großen Ausstellungsbereich im Gang. Limberger: "Die Büros der neuen Verwaltung bieten was Licht, Luft und Akustik angeht ideale Arbeitsbedingungen." Energetisch sei das Gebäude am Standard von morgen ausgerichtet, hob der Architekt hervor. Für den Blickfang am Ortseingang, was die Architektur des neuen EB Turn-Key Gebäudes angeht, erhielten Bauherr und Architekt auch großes Lob von Bürgermeister Hugger, der die Ausführung des Neubaus als architektonisch hochwertig bezeichnete. Hotelbaustart folgt: In Fortsetzung des Firmenneubaus wird als nächstes das neue Boardinghouse mit 96 Zimmern entstehen. Markus Hugger wies bereits beim Spatenstich am Mittwoch darauf hin, dass das nächste Neubauprojekt nach den Pfingstferien an den Start gehen werde.

EB Turn-Key

Das Firmenportfolio von EB Turn-Key mit seinen derzeit rund 15 Mitarbeitern umfasst den Import und die Veredelung von CNC-Kurz- und Langdrehmaschinen sowie Spitzenlos-Schleifmaschinen, abgestimmt auf die Anforderungen der Kunden. Diese kommen aus der Medizintechnik, Zerspanungs- oder Automobiltechnik. Für neueste Produktenwicklungen von Kunden bietet das Unternehmen im Interesse der Geheimhaltung in den neuen Räumen auch eine "Black-Box" an, die über eine Zugangskontrolle verfügt und nur von autorisierten Personen betreten werden kann. (feu)