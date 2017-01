Immendingen Immendinger Feuerwehr positioniert sich neu

Immendinger Feuerwehr mit neuem Fahrzeugkonzept und Hoffnung auf ein Feuerwehrhaus. Verdiente Feuerwehrleute erhalten bei der Jahreshauptversammlung eine Beförderung.

2017 wird das Jahr der Neupositionierung der Immendinger Feuerwehr. Gesamtkommandant Andreas Heitzmann präsentierte bei der Jahreshauptversammlung in Hattingen ein neues Fahrzeugkonzept, das Anschaffungen ebenso vorsieht, wie den Verzicht auf den Kauf eines zweiten Wechselladerfahrzeugs. Der vorhandene Wechsellader, dessen Container sowohl für den Einsatz bei Unfällen als neuerdings auch für Löschwasser und Sandsäcke verwendet werden können, ist laufend im Einsatz und hat sich bereits mehrfach bewährt. Hoffnung herrscht bei der Feuerwehr auch auf einen raschen Fortschritt bei der Planung des neuen Feuerwehrhauses, für das die Voruntersuchungen bislang positiv verlaufen sind.

Alle Fahrzeuge an einem Standort: Gesamtkommandant berichtete bei der Versammlung in Hattingen vor einem Großteil der 92 Feuerwehrleute aller vier Abteilungen mit Optimismus von dem anstehenden Großprojekt, das auf der Ecke Bahnhofstraße/Bundesstraße 311 gebaut werden soll. Rund drei Millionen Euro sind für das neue Feuerwehrmagazin veranschlagt. "Unserer Einsatzbereitschaft und Rüstzeit wird es auf alle Fälle gut tun, endlich wieder alle Fahrzeuge an einem Standort zu haben, denn was wir jetzt haben, ist seit Jahren nur ein Provisorium." Die Rüstzeit für einen reibungslosen Einsatz sei viel zu lang und aufwändig, so Heitzmann, der Gemeinde und Gemeinderat für die Unterstützung des neuen Projekts dankte.

Derzeit laufen die Voruntersuchungen auf dem Grundstück für das neue Magazin, bei denen sich laut Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Walter keine Probleme aufgetan haben. Zu klären sind auch noch Finanzierung und Zuschussfrage sowie weitere Rahmenbedingungen wie Abstände des Gebäudes zu Straßen und Bahnlinie, Einfahrten und Verlegung des unter dem Gebäude gelegenen Hauptsammlers. "Wir hoffen dass es dann bald zum Startschuss kommt," so Heitzmann, "und sind uns sicher, das an dieser Stelle am Ortseingang ein schönes Feuerwehrhaus entstehen wird." Eine reibungslose An- und Abfahrt sei an diesem Standort gewährleistet. Fahrzeugkonzept für Zukunft: Nächste Beschaffung bei den Fahrzeugen wird ein Mannschaftstransportwagen. Das Fahrzeugkonzept beinhaltet außerdem: Einen Kommandowagen (in Planung), die Löschfahrzeuge LF16/12 mit Wasser und LF 16/TS, das Wechsellader-Fahrzeug mit Aufbau Rüst, Wasser, Sandsäcke und Pritsche, einen Ölanhänger und einen Transportanhänger, die jeweils alle vorhanden sind, sowie den Verzicht auf ein weiteres Wechselladerfahrzeug. Die Abteilungen Hattingen und Ippingen haben eigene Löschfahrzeuge. Für Hattingen ist noch ein Mannschafts-Transporter in Planung.

Neuer Container

Kurz vor Weihnachten hat die Feuerwehr Immendingen für ihr sogenanntes Wechsellader-Fahrzeug neue Container erhalten, die vom Landkreis Tuttlingen an die Immendinger Wehr ausgeliefert wurden. Die neuen Container fassen 9000 Liter Löschwasser und Sandsäcke für Hochwassereinsätze. Wie Kommandant Andreas Heitzmann bei der Hauptversammlung berichtete, war die Immendinger Feuerwehr mit dem neuen Wassercontainer bereits im ersten Brandeinsatz. Schon eine Woche nach der Lieferung des Containers wurde er für einen Brand in Spaichingen gleich benötigt, so dass er in der Kreisgemeinde seine Feuertaufe erfolgreich bestand. (feu)