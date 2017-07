Immendingen Immendinger Ferienprogramm: Von Dschungelbuch bis zum Kindermuseum

Programm der Jugend-Organisation Immendingen von Juli bis Dezember ist erschienen.

Abwechslung für Kinder und Jugendliche bietet wieder das Ferienprogramm der Jugend-Organisation Immendingen (JOI). Zum Auftakt geht's in Freilichttheater, aber auch das Kinder- und Jugendmuseum oder der Klettergarten sind bei den Programmpunkten zu finden. Ein weiteres Mal sorgen neben der Schulsozialarbeit des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Geisingen unter der Leitung von Ann Katrin Schilling viele Immendinger Vereine dafür, dass das JOI-Programm veranstaltet werden kann.

Der Besuch bei der Naturbühne Steintäle (Mittwoch, 26. Juli, 17.30 Uhr, Rathaus Immendingen) bildet am Ferienbeginn traditionell die Auftaktveranstaltung. In diesem Jahr wird ein absoluter Renner der Kinderliteratur gezeigt, "Das Dschungelbuch". Ausgerichtet wird die Fahrt von JOI und der Stadt Geisingen. Im Juli folgen noch das Bogenschießen des Schützenvereins (Samstag, 29. Juli, 14 Uhr bzw. 16.30 Uhr, Schützenhaus), und der Bewegungstag des Turnvereins für Groß und Klein (Sonntag, 30. Juli, 14 Uhr, Spielplatz Donauversinkung).

Mit der Schulsozialarbeit geht es am Dienstag, 1. August (9.15 Uhr, Bahnhof Immendingen) zu einem Besuch ins "Haus der Natur" in Beuron. Am Mittwoch, 2. August (10 Uhr, Büro Schulsozialarbeit) steht ein weiterer Sporttag für Kinder an. Die nächsten durchweg von der Schulsozialarbeit angebotenen Programmpunkte sind: Ein Besuch im Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen (Donnerstag, 3. August, 9.15 Uhr, Bahnhof Immendingen), eine Erlebniswanderung (Montag, 7. August, 10 Uhr, Büro Schulsozialarbeit), die Kreativwerkstatt Basteln (Dienstag, 8. August, 10 Uhr, Büro Schulsozialarbeit), Fußballgolf in Bachzimmern (Mittwoch, 9. August, 9 Uhr, Büro Schulsozialarbeit) und gemeinsames Filzen (Donnerstag, 10. August, 10 Uhr, Büro Schulsozialarbeit).

Zum Familientag mit dem VdK-Sozialverband treffen sich die Kinder und Jugendlichen am Samstag, 26. August (10 Uhr, Grillplatz Donauversinkung). Ein Besuch bei der Feuerwehr ist am Mittwoch, 30. August (14 Uhr, Gerätehaus) angesagt. Ebenfalls am Mittwoch, 30. August, (9.30 Uhr, Bahnhof Immendingen) wird für Jugendliche eine Fahrt zum Klettergarten Mahlstetten veranstaltet, die JOI und die Stadt Geisingen ausrichten. Der Tag bei der Polizei (Donnerstag, 31. August, 13.30 Uhr, Rathausinnenhof) macht vor allem stets den kleinen Teilnehmern Spaß. Grundkenntnisse im Fechten vermittelt der Fechtclub an drei Tagen von Montag, 4. bis Mittwoch, 6. September (jeweils 9.30 Uhr, Sporthalle). Weitere Programmpunkte während der Sommerferien sind: Kanufahren an der Donau (Mittwoch, 6. September, 9.30 Uhr, Bahnhof Immendingen), ein Kegelnachmittag, veranstaltet vom Kegelsportclub Immendingen (Mittwoch, 6. September, 14 Uhr, Gasthaus Hauser Hattingen) und ein "Wildnistag" im Lippachtal (Donnerstag, 7. September, 8.30 Uhr, Jugendhilfe unter einem Dach). Eine Broschüre über das Ferienprogramm mit allen Terminen von Juli bis Dezember und Anmeldebögen ist jetzt erschienen. Anmeldungen nimmt die Gemeinde Immendingen schriftlich entgegen.