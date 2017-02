Immendingen Immendinger Fasnet startet stürmisch

Narrenbaum wird gefällt und gekürzt. Hemdglonker ziehen in allen Orten durch Gassen.

Temperaturen wie beim Karneval in südlichen Gefilden, jedoch auch heftigen Sturmwind gab es am Schmotzigen Dunschtig zum Auftakt der Fasnet. In der Region Immendingen eroberte das närrische Volk die Straßen. Narrenbäume wurden aufgestellt, Kinder von Kindergärten und Schulen befreit. Abends zogen die Hemdglonker allerorts durch die Gassen.

Die Narrenzunft Strumpfkugler und die Gruppe "Il Basaltos" waren morgens unterwegs, um die Real- und Werkrealschüler sowie danach die Grundschüler vom Joch der Lehrer zu erlösen. Beim Kinderumzug beteiligten sich die Kindergärten St. Josef und Donaupark. Zu den größten Gruppen zählten die grün und blau kostümierten Außerirdischen. Beim Aufstellen des Narrenbaums wurde in diesem Jahr statt starker Männer gleich die Unterstützung eines Krans in Anspruch genommen. Grund dafür war der heftige und böige Wind, wie Zunftmeister Peter Grieninger und Zimmermeister Harald Jochum erklärten. Dennoch musste der bereits aufgestellte, 25 Meter hohe Baum, dessen Spitze der Wind lädierte, wieder gefällt und um fünf Meter gekürzt werden. Im zweiten Anlauf prangte die Kurzversion schließlich am Rathaus. Zimmern: Nach dem Fasnetantrommeln in der Frühe, dem Trommler-Frühstück und dem Kuttle-Essen ging der Kinderumzug mit Musik zum Dorfplatz, wo neben dem Stammbaum der Narren auch ein Kindernarrenbaum geschmückt und aufgestellt wurde. Einer langen Tradition folgend gab es für die Kinder Wurst und Wecken vom Musikverein. In der Hornenberghalle vollzog sich anschließend die Saalfasnet des Narrensamens mit dem Motto „Komm hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer“. Celine und Jenny Fritsch, Philipp Dornhoff, Kevin Babeo, Jan Geiler und Daniel Seeh hatten den tollen Nachmittag organisiert.

Bereits um sechs Uhr früh kündigten Unentwegte mit viel Lärm die Fasnet an. Nach der Morgensuppe erfolgte die Befreiung der Kinder im Kindergarten St. Bernhard mit nachfolgender Absetzung von Ortsvorsteher Roland Leiber Mit vereinten Kräften stellte die Zimmermannsgilde den Narrenbaum. Gut besucht war wieder die Kinderparty in der Witthohhalle musikalisch eröffnet von der Jugendkapelle, die zum Teil bereits das Tagesprogramm meisterte. Dem Hemdglonkerumzug folgte der Hemdglonkerball mit Maskenprämierung. Hintschingen: Zum närrischen Frühstück trafen sich die Hintschinger Narren in der Schöntalhalle. Danach wurden Fleischkäswecken an die Kinder verteilt. Doch nicht genug. Der Narrensamen war anschließend zum "Betlä" im ganzen Ort unterwegs. Nachmittags wurde der Narrenbaum eingeholt und zu den Klängen des Fanfarenzuges aufgestellt. Am Abend zogen die Hemdglonker in einem Umzug durch Hintschingen.

Zur Einholung des Narrenbaumes stärkten sich die Mauenheimer Narren zunächst kräftig in der Alpenblickhalle. Mit dem Narrenbaum waren die Mauenheimer Narren nicht sehr wählerisch. Dieser hatte eine krummen Wipfel. Zudem gibt es für den Narrenbaum nun einen neuen Standort, nicht mehr in der Dorfmitte, sondern bei der Alpenblickhalle. Nachdem das Narrensymbol geschmückt und aufgestellt war, gab es quasi zur Belohnung von den Kirchenchorfrauen Kaffee und Kuchen. Nach dem Hemdglonkerumzug mit Start am Rathaus wurde beim Hemdglonkerball noch lange ausgiebig gefeiert. Ippingen: Nachdem sich viele Ippinger schon am frühen schmotzigen Dunnschtigmorgen trafen, um die Fastnacht im Ort einzuleiten, wie beispielsweise die Landfrauen, die erst zusammen frühstückten und dann gemeinsam von Haus zu Haus zogen, trafen sie sich am Nachmittag zum gemeinsamen Umzug. Bei diesem wurde traditionsgemäß der Narrenbaum durch den ganzen Ort gefahren. Da es auch in Ippingen am Nachmittag sehr stürmte, wurde der einst 27 Meter hohe Baum aus Sicherheitsgründen um ein ganzes Stück gekürzt, bevor ihn die Ippinger Mannen in anstrengender Gemeinschaftsarbeit aufstellten. Anschließend wurde in der Lindenberghalle fröhlich weitergefeiert.

