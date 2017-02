Immendingen Immendinger Einzelhandelszentrum ist bald komplett

Arbeiten an neuem Drogeriemarkt gehen nach dem Winter weiter. Nach Schlecker-Pleite jetzt wieder volle Versorgung in der Gemeinde.

Fünf Jahre nach der Aufgabe der Schlecker-Filiale in der Immendinger Ortsmitte wird die Region Immendingen und Geisingen ab diesem Sommer wieder einen eigenen Drogeriemarkt haben und damit ein weiteren Mosaikstein zur Vollversorgung im Einzelhandel erhalten. Die Bauarbeiten zur Realisierung des 1,5 Millionen Euro teuren Marktgebäudes der Drogeriemarktkette "dm" werden nach der Winterpause jetzt wieder fortgesetzt und sollen voraussichtlich bis Juli fertiggestellt werden. Das Projekt entsteht auf dem einstigen Tennisplatz zwischen Lidl und Edeka im früheren Freizeitzentrum. Mit den drei Märkten besitzt die Gemeinde künftig ein Einzelhandelszentrum wie es sonst nur wesentlich größere Orte haben.

Schwieriger Weg bis zur Realisierung: Dass tatsächlich nach Schlecker noch einmal ein Drogeriefachmarkt nach Immendingen kommen würde, war lange Zeit sehr unsicher. Als die Kette "dm" Interesse anmeldete, war zunächst angedacht, den Markt in den damals leerstehenden Räumen des einstigen Modemarkts "Kik" neben dem Autohaus Knoblauch unterzubringen. Allerdings war die dortige Verkaufsfläche zu klein für die Anforderungen. Für die Ansiedlung wurde daher die Fläche anvisiert, auf der sich die Tennisclubanlage befand. Im März 2015 sah sich der Tennisclub bei der Hauptversammlung durch eine Aufgabe noch in seiner Existenz bedroht. Doch inzwischen ist die Aussiedlung des Vereins gelungen, der auf der Sportanlage Talmannsberg bei der früheren Kaserne neue Plätze erhält und zusammen mit anderen Sportvereinen die dortige Sporthalle nutzt.

Dass tatsächlich nach Schlecker noch einmal ein Drogeriefachmarkt nach Immendingen kommen würde, war lange Zeit sehr unsicher. Als die Kette "dm" Interesse anmeldete, war zunächst angedacht, den Markt in den damals leerstehenden Räumen des einstigen Modemarkts "Kik" neben dem Autohaus Knoblauch unterzubringen. Allerdings war die dortige Verkaufsfläche zu klein für die Anforderungen. Für die Ansiedlung wurde daher die Fläche anvisiert, auf der sich die Tennisclubanlage befand. Im März 2015 sah sich der Tennisclub bei der Hauptversammlung durch eine Aufgabe noch in seiner Existenz bedroht. Doch inzwischen ist die Aussiedlung des Vereins gelungen, der auf der Sportanlage Talmannsberg bei der früheren Kaserne neue Plätze erhält und zusammen mit anderen Sportvereinen die dortige Sporthalle nutzt. Ansiedlung erfordert 20 000 Einwohner: Für die Neuansiedlung eines "dm" Markts gilt eigentlich eine Einwohner-Untergrenze von 20 000 Euro, wie Volker Eckl, Bereichsleiter Expansion bei dm, beim Spatenstich für den neuen Markt im letzten November unterstrich. Investor Patrick Laye, künftiger Eigentümer des Marktgebäudes, der bereits 72 Einzelhandelsobjekte inklusive 25 dm-Märkten realisiert hat, hob jedoch die außergewöhnliche wirtschaftliche Aufwärtstendenz der Gemeinde hervor, die zusammen mit dem Einzelhandels-Umfeld und der guten Verbindung zur Stadt Geisingen den Ausschlag für die Wahl des neuen Markt-Standorts in Immendingen gab.

Für die Neuansiedlung eines "dm" Markts gilt eigentlich eine Einwohner-Untergrenze von 20 000 Euro, wie Volker Eckl, Bereichsleiter Expansion bei dm, beim Spatenstich für den neuen Markt im letzten November unterstrich. Investor Patrick Laye, künftiger Eigentümer des Marktgebäudes, der bereits 72 Einzelhandelsobjekte inklusive 25 dm-Märkten realisiert hat, hob jedoch die außergewöhnliche wirtschaftliche Aufwärtstendenz der Gemeinde hervor, die zusammen mit dem Einzelhandels-Umfeld und der guten Verbindung zur Stadt Geisingen den Ausschlag für die Wahl des neuen Markt-Standorts in Immendingen gab. 1,5 Millionen Euro Investitionsvolumen: Der Beginn der Bauarbeiten für den Markt hatte sich im letzten Herbst leicht verzögert, obwohl der Tennisclub sein Tennisheim bereits verlassen hatte. Das Heim bleibt vorerst auch noch stehen. Auf den einstigen Tennisplätzen entsteht nun seit November das neue Geschäftsgebäude. Auf 930 Quadratmetern Gesamtnutzungsbereich und 780 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der Markt künftig rund 12 000 bis 14 000 Drogerieartikel anbieten. Cirka 1,5 Millionen Euro investiert der Bauherr. Etwa 14 Voll- und Teilzeitstellen, darunter auch Auszubildende und Praktikanten, sollen bei "dm" entstehen.

Der Beginn der Bauarbeiten für den Markt hatte sich im letzten Herbst leicht verzögert, obwohl der Tennisclub sein Tennisheim bereits verlassen hatte. Das Heim bleibt vorerst auch noch stehen. Auf den einstigen Tennisplätzen entsteht nun seit November das neue Geschäftsgebäude. Auf 930 Quadratmetern Gesamtnutzungsbereich und 780 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der Markt künftig rund 12 000 bis 14 000 Drogerieartikel anbieten. Cirka 1,5 Millionen Euro investiert der Bauherr. Etwa 14 Voll- und Teilzeitstellen, darunter auch Auszubildende und Praktikanten, sollen bei "dm" entstehen. Ein Grundstücksteil bleibt frei: Das neue Gebäude erhält auf Grund des Grundstückzuschnitts in Richtung Bahnlinie eine unsymmetrische Form. Vor dem Markt entstehen rund 40 Kundenparkplätze. Vorerst noch frei bleibt das Grundstück, auf dem das Tennisheim steht. Angedacht war auch hier schon eine Einzelhandelsnutzung, wobei es dazu aber noch keine konkreten Aussagen gibt.

Der neue Markt

Das neue "dm"-Marktgebäude wird knapp 30 auf 36 Meter groß, maximal 8,74 Meter hoch und bekommt ein Pultdach. Der Haupteingang wird wie in den benachbarten Geschäften in Richtung B 311 orientiert sein, die Anlieferung in Richtung Zimmern. Zu den 780 Quadratmetern Verkaufsfläche kommen 150 Quadratmeter Nebenflächen wie Flure, Arbeitsvorbereitung, Personalräume und Sanitäranlagen. Vor dem Gebäude werden ebenfalls in Richtung Bundesstraße 40 Fahrzeug- und 16 Fahrradabstellplätze hergerichtet. 14 Voll- und Teilzeitbeschäftigte, darunter auch Auszubildende und Praktikanten, werden im neuen dm-Markt beschäftigt. (feu)