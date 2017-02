Immendingen Immendinger Boardinghousebau wird beantragt

Gemeinderat befasst sich am Montag noch einmal mit Bau für viergeschossiges Hotel am Ortseingang.

Der Bau eines Boardinghouses mit 96 Appartements am Ortseingang zwischen Zimmern und Immendingen wird konkret: Am kommenden Montag, 20. Februar, befasst sich der Gemeinderat mit dem Bauantrag für das Projekt, nachdem er schon vor knapp einem Jahr die Bauvoranfrage dafür positiv beurteilt hatte. Das Boardinghouse wird wie berichtet eines von voraussichtlich zwei Hotels sein, die in Immendingen gebaut werden.

Gegenüber der ursprünglichen Planung wird das viergeschossige Boardinghouse im Baugebiet "Am Freizeitzentrum II" noch etwas vergrößert, wie Günter Tarlatt vom Investor Rebholz Immobilien Gruppe dem SÜDKURIER bereits im Vorfeld erklärt hatte. Zunächst waren nur 87 Appartements vorgesehen. Auch die Zahl der ausgewiesenen Stellplätze für Fahrzeuge steigt leicht an. Außer dem unverzichtbaren Ausbau der dringend notwendigen Wohnraum-Infrastruktur in der Gemeinde durch das Boardinghouse bildet das Gebäude auch einen architektonisch ansprechenden Blickfang am Ortseingang und dient zur Lärmriegelbebauung für das dahinter liegende Wohngebiet, das derzeit ebenfalls realisiert wird.

Ein weiteres Thema der Gemeinderatssitzung, die um 19 Uhr im Vortragsraum des Immendinger Rathauses beginnt, ist eine Stellungnahme des Gremiums zum Bau des Bürgerhauses in Zimmern. Außerdem geht es um die Festsetzung einer Tempo-30-Zone für die Straßen "Am Freizeitzentrum" und "Im Stockäcker". Für die 13. Immendinger Gartentage wird bei dem Gremium ein Verkaufsoffener Sonntag beantragt.

Folgende Punkte behandelt der Gemeinderat unter anderem ebenfalls: Eine Ergänzungssatzung für eine Baufläche in Mauenheim, die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für den zweiten Teil des Donauuferparks im Bereich "Öhmdwiesen", eine Änderung des Bauantrags für das 16-Familien-Wohnhaus an der Stadtäckerstraße und einer ganze Reihe von Bauanträgen. Bei den Anträgen für Um- und Neubauten sind einmal mehr verschiedene Maßnahmen, mit denen die Immendinger Wirtschaftsstruktur weiter ausgebaut und gestärkt wird. Dazu zählen ein groß angelegter Umbau im Gewerbegebiet "Ob der Donau" und der Neubau der Firma EB Turn-Key. Das Unternehmen entsteht wie berichtet ab April zwischen der Firma Kohler Betriebseinrichtungen und dem Boardinghouse auf einem der Gewerbegrundstücke des Baugebiets "Am Freizeitzentrum II".