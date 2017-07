Immendingen Immendinger Asylbewerberheim ist Geschichte

Letzte zehn Flüchtlinge haben die Gemeinschaftsunterkunft auf dem Witthoh verlassen.

Das Asylbewerberheim Witthoh, zwei Jahrzehnte lang die große Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises Tuttlingen auf Gemarkung Immendingen, ist Geschichte. In dieser Woche haben die letzten Flüchtlinge das Gebäude an der exponierten Stelle auf dem Hattinger Hausberg verlassen. Noch immer leben aber knapp 1000 Flüchtlinge in 26 anderen Unterkünften im Kreis, unter anderem auch an der Immendinger Max-Eyth-Straße.

Der letzte Dienstag, 25. Juli, war ein Markstein in der Geschichte der in Immendingen lebenden Asylbewerber. Die letzten zehn Flüchtlinge ließen die Asylbewerberunterkunft auf dem Witthoh in Immendingen hinter sich. Fast 20 Jahre lang war der Witthoh die zentrale Asylbewerberunterkunft für den Landkreis Tuttlingen. Rund 180 Flüchtlinge waren zu Spitzenzeiten dort untergebracht. "Ohne die hohe Aufnahmekapazität auf dem Witthoh wäre der Flüchtlingszustrom in 2015 für uns kaum zu bewältigen gewesen. Daher waren wir froh, dass wir auf diese Unterkunft zurückgreifen konnten", so Landrat Stefan Bär rückblickend.

Nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen seit Frühjahr 2016 und auf Grund der zunehmend schwieriger werdenden baulichen Situation hatte der Landkreis im Herbst 2016 die Asylbewerberunterkunft Witthoh zum Jahresende 2017 gekündigt. Damit setzte das Amt für Aufenthalt und Integration ein Ziel des Kreistages um.

"Mit der nun möglichen Aufgabe der Asylbewerberunterkunft Witthoh erfüllen wir auch einen lang gehegten Wunsch der INI-Asyl", betont Sozialdezernent Bernd Mager. Seit Januar 2017 wurden rund 150 Flüchtlinge aus dem Witthoh in andere Unterkünfte im Landkreis verlegt.

Aktuell verfügt der Landkreis über insgesamt 26 Unterkünfte, in denen rund 970 Flüchtlinge untergebracht sind. Zwei weitere Unterkünfte in Tuttlingen und Wehingen werden noch in diesem Jahr belegt. "Die vorhandenen Unterkünfte reichen aus, unabhängig davon, wie sich der weitere Flüchtlingszugang entwickelt. Das Unterkunftsmanagement des Landkreises verfügt über die notwendige Flexibilität", so Bernd Mager.