Immendingen Immendingen richtet Bläserklasse ein

Um Kinder an die Musik heranzuführen, bringt Gemeinderat Zweijahresprojekt für 20 Kinder an der Schlossschule auf den Weg.

Zum Schuljahr 2017/18 richtet die Gemeinde Immendingen an ihrer Schlossschule erstmals eine Bläserklasse ein. Geplant ist, rund 20 Kindern der Klassen drei und vier in Randstunden vor Beginn oder nach Ende des Schulunterrichts wöchentlich je eine Stunde Instrumental- und eine Stunde Orchesterunterricht durch drei professionelle Musiklehrer geben zu lassen. Nach Abschluss des zweijährigen Projekts haben die Kinder die Möglichkeit, in dieser Gruppe als Jugendorchester weiter zu musizieren oder in einem der drei Musikvereine der Gemeinde als Zöglinge aufgenommen zu werden. Solche Bläserklassen haben zum Beispiel in Geisingen, Kirchen-Hausen und Schramberg schon Erfolg.

Schnittstelle: "Der Gedanke durch eine solche Bläserklasse eine Schnittstelle zwischen der Gemeinde, der Schlossschule und den Musikvereinen zu schaffen, hat sich in der Gemeindemusikkapelle schon länger formiert", erklärte Bürgermeister Markus Hugger zu Beginn der Beratung des Gemeinderats über das Thema am Montagabend. Rektorin Marion Leibold stehe hinter dem Projekt und seitens der Gemeindemusik habe sich Gemeinderat Heimrad Buhl der Thematik angenommen. "Es fällt immer schwerer, Kinder an die Musik heranzuführen und es ist wichtig, dass die Jugendlichen wieder zu einem Instrument greifen", so Hugger zur Motivation für die Einführung der Bläserklasse.

Gemeinderat Buhl unterstrich, dass die Musikvereine zunehmend Probleme mit der Gewinnung von Nachwuchs hätten. Die Ausbildung durch die Musikschule Tuttlingen sei zwar sehr qualifiziert, jedoch auch teuer. Bundesweit seien rund 1000 solche Bläserklassen mit Erfolg eingerichtet worden, in denen eine musikalische Vorbildung günstig vermittelt werde. Buhl: "Nach den zwei Jahren können die Kinder zwar noch nicht in die Gemeidemusikkapelle aufgenommen werden, sind aber geeignet für ein Vororchester und später eine Jugendkapelle." Bürgermeister Markus Hugger ergänzte, dass derzeit mit der Musikschule Tuttlingen Gespräche über die Fortsetzung der Zusammenarbeit als Außenstelle geführt werden. Noch sei nicht sicher, ob die Außenstelle weiterbestehen werde.

Die neue Bläserklasse wird im nächsten Schuljahr durch die Gemeinde Immendingen als Schulträger eingeführt. Die Kosten für das notwendige Lehrpersonal trägt die Kommune selbst. Sie betragen 200 Euro je Lehrkraft und Monat, wodurch für das erste Schuljahr 7200 Euro aufgebracht werden müssen. Ab dem Schuljahr 2018/19 käme bei Erfolg des Projekts eine weitere dritte Klasse hinzu, so dass die Kosten sich auf 14 400 Euro verdoppeln. "Wir können unsere Schule durch das Angebot der Bläserklasse attraktiver machen", so Hugger. Sozialaspekt: Gemeinderätin und Realschulrektorin Monika Kienzle betonte, wie wichtig es sei, durch ein solches Projekt allen Kindern, gleich welchen sozialen Umfelds, eine kulturelle Ausbildung zu bieten. Gemeinderat Peter Glökler sagte, dass es von Bedeutung sei, eine Anschluss-Ausbildung für die Kinder zu bieten. "Das wird sicher eine gute Sache", meinte Zimmerns Ortsvorsteher und langjähriger Musikvereinsvorsitzender Günter Heizmann. Die Musikvereine müssten sich bei dem Projekt aber auf jeden Fall auch frühzeitig einbringen. Der Gemeinderat befürwortete die Einführung der Bläserklasse einstimmig.

Elternabend zum Thema

Über die geplante Einführung der Bläserklasse für die Klassen 3 und 4 an der Schlossschule informiert ein Flyer von Schule und Gemeinde. Er legt die Ziele des zweijährigen Projekts dar. Geplant ist nun ein noch nicht terminierter Elternabend, bei dem die Mütter und Väter über die neue Bläserklasse informiert werden. Außerdem soll es eine Instrumenten-Vorstellung für die Kinder während der Schulzeit geben. Danach können die interessierten Kinder verbindlich für eine Teilnahme während der nächsten zwei Schuljahre angemeldet werden. (feu)