Immendingen Immendingen hat Boardinghouse und Hotel in Aussicht

Gemeinde erhält voraussichtlich zwei Projekte. Nächste Woche Bauantrag für das Boardinghouse im Gemeinderat.

Ein Boardinghouse mit 96 Zimmern am Ortseingang an der Bundesstraße und ein klassisches Hotel mit 60 bis 80 Betten im Ortskern – für Immendingen wird voraussichtlich schon in naher Zukunft die Zeit der knappen Übernachtungskontingente Geschichte sein. Die Bad Dürrheimer Rebholz Immobilien Gruppe hat aktuell angekündigt, in der kommenden Woche den Bauantrag für das bereits seit 2015 in Vorbereitung befindliche Boardinghouse stellen zu wollen. Zeitgleich informierte auch der örtliche Gastronom Klaus Kiefer auf Anfrage, dass er gemeinsam mit einem anderen Investor auf eigenem Grundstück in zentraler Lage in Verlängerung der Bahnhofstraße ein klassisches Hotel realisieren will.

Planungen seit Ende 2015: Über die für Immendingen als 6400-Einwohner-Gemeinde und Daimler-Standort äußerst vielversprechenden Hotelpläne beider Investoren äußerte sich Bürgermeister Markus Hugger positiv: "Mir ist bekannt, dass mit einem weiteren Investor Verhandlungen geführt wurden und dass diese gut verlaufen sind", so Hugger. Zusätzlich zu dem schon Ende 2015 im Gemeinderat vorgestellten Boardinghouse (Englisch für Beherbungsbetrieb, der Apartements mit hotelähnlichen Leistungen bietet) könne damit auf dem Grundstück von Klaus Kiefer hinter der Beautyclinic in Verlängerung zur Bahnhofstraße Richtung "Brennerhof" ein weiteres Hotel entstehen. "Der Gemeinderat hat sein Einverständnis für ein bis zu fünfstöckiges Hotel an dieser Stelle gegeben", so Hugger, der landkreisweit ausreichend Bedarf für die Hotelbetten sieht. Der Gemeinderat habe außerdem auch die Option für den Bau des Boardinghauses, das bekanntermaßen im Neubaugebiet zwischen Immendingen und Zimmern gebaut werden soll, von Ende 2016 bis 31. März 2017 verlängert.

Diese Gelegenheit will die Rebholz Immobilien Gruppe nach letzten Abstimmungen in den eigenen Reihen nun definitiv nutzen. Projektentwickler Günter Tarlatt: "Wir haben alles soweit vorbereitet und es ist unser erklärter Wille, bereits in der kommenden Woche den Bauantrag für das Boardinghouse im Gebiet Am Freizeitzentrum zu stellen." Zwischenzeitlich hatte Tarlatt auch mit Klaus Kiefer hinsichtlich des innerörtlichen Standorts verhandelt, letztlich aber die Entscheidung für das eigene Projekt getroffen, das bereits über Monate hinweg mit einem gezielten Konzept gemeinsam mit der Gemeinde und auch in Abstimmung mit der Firma Daimler vorbereitet worden war. "Wir wollen den Komplex nun sogar noch aufstocken und statt 87 insgesamt 96 Zimmer in dem Boardinghouse realisieren", so Tarlatt. Hotel soll sich gut einfügen: Mit einem anderen Konzept und einer anspruchsvollen Prämisse hinsichtlich der städtebaulichen Einfügung des Hotelkomplexes in die Umgebung geht der Immendinger Gastronom Klaus Kiefer an den Start. Er bereitet derzeit mit einem weiteren Investor für sein Grundstück einen bis zu viergeschossigen Hotelbau aus drei Baukörpern vor, in dem insgesamt zwischen 60 und 80 Hotelbetten geschaffen werden sollen. "Es soll etwas an den Standort Passendes und fürs Auge Repräsentatives werden, das auch in 20 Jahren noch ansehnlich ist", so Kiefer gegenüber dem SÜDKURIER. Parkmöglichkeiten in der engen innerörtlichen Lage wolle man in einer Tiefgarage unterbringen. Kiefer legt Wert darauf, dass das Projekt ein klassisches Hotel wird. In den Gesamtkomplex integriert werden solle eine Bäckerei/Konditorei, kündigte er außerdem an. Für die Realisierung seiner Pläne stünden nun noch weitere Abstimmungen, unter anderem in städtebaulicher Hinsicht an, erklärte der Immendinger Gastronom.

Neues Gemeindeviertel

Auf der Fläche des einstigen Freizeitzentrums zwischen Immendingen und Zimmern sowie den Grundstücken am Amtenhauser Bach entsteht ein vollkommen neu gestaltetes Gemeindequartier, zu dem auch das nun zur Realisierung anstehende Boardinghouse gehören wird. Bereits seit 2015 ist das Gebiet überplant. Statt der bisherigen Sportflächen wird das Wohngebiet "Am Freizeitzentrum II" verwirklicht, für dessen ersten Bauabschnitt mit 17 Bauplätzen für Einfamilien- und Doppelhäuser die Erschließung bereits beendet wurde. Die Erschließungsarbeiten für den zweiten Abschnitt folgen dieses Jahr. Am Amtenhauser Bach soll eine Freianlage im Stil der Mehrgenerationenplätze entstehen. Ein weiteres Projekt in diesem Bereich ist das Zimmerer Bürgerhaus. (feu)