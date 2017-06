Immendingen Immendingen bereitet sich generalstabsmäßig auf Blindgänger-Entschärfung vor

Mögliche Beseitigung von Weltkriegsbomben fordert zahlreiche Kräfte. Alles soll am Mittwochg, 7. Juni, zu hundert Prozent sicher sein.

Die Spannung steigt in Erwartung dessen, was auf die Bewohner von Immendingen und Zimmern am nächsten Mittwoch, 7. Juni, zukommen wird, wenn möglicherweise im Bereich der Donauaue Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden müssen. Bei der Gemeindeverwaltung bereitet man sich derzeit generalstabsmäßig so vor, dass es Planungen für jede der möglichen Szenarien gibt – sei überhaupt keine Evakuierung erforderlich oder müsste gar ein 1000-Meter-Radius geräumt werden. "Die 100-prozentige Sicherheit der Menschen hat vor allem anderen Vorrang", stellte Bürgermeister Markus Hugger klar. Entsprechend aufwändig sind die bereits im Vorfeld getroffenen und die am Entschärfungstag vorgesehenen Maßnahmen.

Mehrfach wurden durch die Gemeindeverwaltung zum Beispiel die jeweiligen Straßenzüge und betroffenen Hausnummern für die drei möglichen Evakuierungsbereiche 300, 500 und 1000 Meter bekanntgegeben. Die dort lebenden Menschen hat die Gemeinde angeschrieben und Fragebogen zugesandt, so dass die Bürger zum Beispiel Fahrdienste oder Krankentransporte beantragen konnten. Auf dieses Angebot hat es aber laut Hauptamtsleiter Manuel Stärk bis zu dieser Woche noch keine Reaktionen gegeben. Sowohl Stärk als auch Bürgermeister Hugger betonten noch einmal, am meisten sei damit gedient, dass die betroffenen Bürger sich am fraglichen Tag völlig außerhalb des Evakuierungsgebiets aufhalten.

Wichtige Entscheidungen und Vorbereitungen betreffen auch den Ablauf des möglichen Evakuierungstags. Für alle Szenarien bis zur Evakuierung im 500-Meter-Radius ist das der Mittwoch, 7. Juni. Lediglich wenn der nur zu einem Prozent erwartete Fall einer Räumung von Menschen im 1000-Meter-Umfeld nötig wird, erfolgt die Evakuierungsaktion erst am Donnerstag, 8. Juni. Die Einsatzzentrale wird im Rathaus eingerichtet. Die Koordinierung der Einsatzkräfte liegt in den Händen der Polizei, die auch die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen wird. Für die Versorgung der Einsatzkräfte mit Essen hat die Gemeindeverwaltung Vorkehrungen getroffen. Der zentrale Anlauf- und Aufenthaltspunkt für Menschen, die ihre Wohnungen verlassen müssen und keine andere Unterkunft haben, wird die Donauhalle an der Bachzimmerer Straße sein.

Das Aufenthaltsverbot und die Sperrung der Straßen und Grundstücke im gefährdeten Bereich beginnen am 7. Juni mit der Aufforderung durch Polizei und Feuerwehr per Lautsprecherdurchsage. Dabei wird auch der zu räumende Radius bekannt gegeben. Missachtet jemand die Evakuierungsverfügung, sind die Einsatzkräfte gesetzlich befugt, ihn durch "einfache körperliche Gewalt" dazu zu zwingen, in die bereitgestellte Notunterkunft zu gehen. Nach der erfolgreichen Entschärfung durch den Kampfmittel-Beseitigungsdienst wird das Aufenthaltsverbot ebenfalls wieder mittels Durchsagen aufgehoben. Während der Entschärfung gilt gemäß der "Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten" ein Flugverbot für Drohnen und Modellflugzeuge im Bereich Immendingen und Zimmern.

Einst Bahnknotenpunkt

Immendingen war als Eisenbahnknotenpunkt der Schwarzwaldbahn, der Strecke Freiburg-Ulm und der Wutachtalbahn ein bevorzugtes Ziel für die feindlichen Flieger. Neben den ausgedehnten Gleisanlagen und dem heute noch vorhandenen Empfangsgebäude des Bahnhofs bestand der Knotenpunkt unter anderem aus Stellwerken, einer Umladehalle, Güterhalle, einer Lokbehandlungsanlage, Lokschuppen mit Übernachtungsgebäude und einer Bahnmeisterei mit entsprechenden technischen Einrichtungen. (wf)

Evakuierungsbereiche und Sperrungen

Je nach Gefahrenlage bei der möglichen Entschärfung gelten am Mittwoch, 7. Juni, folgende Evakuierungsbereiche, Straßensperrungen und betroffene Landschaftsgebiete (muss der 1000-Meter-Radius geräumt werden, erfolgt die Evakuierung erst am Donnerstag, 8. Juni) :