Immendingen Hohe Anerkennung für ehrenamtliche Immendinger Leistungen

39 Auszeichnungen bei "Tag des Ehrenamts". Nur sieben von 23 Blutspendern bei der Feier.

Zehn Sportler, fünf junge Musiker, 23 Blutspender und ein langjährig ehrenamtlich tätiges Vorstandsmitglied wurden beim "Tag des Ehrenamts" am Dienstagabend durch Bürgermeister Markus Hugger ausgezeichnet. Für ihre erbrachten Leistungen oder ihre Bereitschaft zum Blutspenden erhielten sie Urkunden, Medaillen, Ehrennadeln und Geschenke. Bürgermeister Markus Hugger freute sich, dass es in der Gemeinde so viele engagierte Bürger gibt. Die Feier in der Aula wurde von Schülern der Musikschule Tuttlingen musikalisch umrahmt. Ein Stehempfang folgte.

In seiner Begrüßung hob Hugger dieses Jahr ganz besonders hervor, dass die Schüler und Lehrer der Musikschule Tuttlingen zur Gestaltung des "Tags des Ehrenamts" Beiträge leisten. Er wolle auf keinen Fall, dass die Diskussionen um die finanzielle Entwicklung bei den Außenstellen der Musikschule auf dem Rücken der Schüler und Eltern ausgetragen werde. Zumindest für das Wintersemester 2017/18 zeichne sich nach neuen Gesprächen nun eine Lösung der Probleme ab. "Ob es danach eine Chance für einen Neuanfang gibt oder ein neues Gebilde entsteht, muss sich noch zeigen," so Hugger. Neue Sportanlage: Der Bürgermeister dankte den Sportlern, die Ehrenmedaillen erhielten, für ihren persönlichen Einsatz, mit dem sie den Namen Immendingens nach außen getragen haben. Er wies auch darauf hin, dass die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro in die Sportanlage auf dem Talmannsberg mit Fußballplatz, Tartanbahn, Tennisplätzen, Sporthalle und befestigtem Platz für Inline-Hockey sowie die Inline-Skater-Fläche investiert habe. "In der Summe ist es ein schönes Beispiel, mit dem wir die Zukunft des Sports sichern", so der Rathauschef.

Die Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement ging an Silke Schuler. Sie war 22 Jahre lang im Vorstand des Narrenvereins Hewenschreck aktiv, ab 1995 als Schriftführerin, von 1998 bis 2017 als Vorsitzende. Bürgermeister Hugger betonte auch, dass Silke Schuler sich im Kegelsportclub ebenfalls ehrenamtlich engagiere und dazu aus dem Kindergarten St. Josef allen als langjährige Erzieherin bekannt sei. Blutspender: Ganz besonders würdigte Hugger die Leistung der Mehrfachblutspender. "Jede Blutspende trägt dazu bei, Menschenleben zu retten", erklärte er. Gleichzeitig bedauerte er die geringe Resonanz der Blutspender auf den Ehrenamtstag. Tatsächlich ehren konnte er nur sieben der folgenden 23 Mehrfachspender: Für zehnfaches Spenden: Mark Ackermann, Christoph Baur, Monika Becker, Heidi Brütsch, Stefanie Füg, Patrik Kutscher, Samantha Landenberger, Chris Pauly, Jean-Francois Thevenard, Gabriele Welte, Markus Wenzler und Stefan Wonsack; für 25-maliges Spenden: Roland Bausch, Manuel Butschle, Günter Kehm und Patrick Mink; für 50-faches Blutspenden: Herbert Hensler, Phillip Kannappel und Michael Kiai; für 75-maliges Spenden: Peter Koßbiel, Paul Schilling und Heinz Speck. 125 Mal zum Blutspenden gekommen ist Erwin Lehmann.

Musikprogramm

Der "Tag des Ehrenamts" erhielt sein festliches Ambiente durch die Beiträge der Schüler der Musikschule Tuttlingen. Die Eröffnung bildete der "Prince of Denmark's March" (Lukas Münzer, Leon Storz, Paul Schneider-Strittmatter und Maximilian Gabriel mit Posaunen). Den Mittelteil gestalteten Ketie Lierheimer (Blockflöte, Duett mit Lehrerin Ulrike Schmid) mit einem Allegro sowie Anastasia Muallem (Gesang, mit Lehrer Alfons Schwab am Klavier) mit dem Lied "Liebhaber von allen Gestalten". Den Abschluss bildeten das Stück "Sicilienne (Jaqueline Kräutle, Querflöte, Julie-Sophie Kräutle, Klavier) und "Reverie op. 24" (Lisa Bender, Waldhorn mit Takako Yamanoi, Klavier). (feu)