Immendingen/Hintschingen Hoffen auf Zuschuss für Hintschinger Brückenbau

Gemeinde Immendingen beantragt Beihilfen für 620 000 Euro teure neue Hintschinger Donaubrücke.

Der Neubau der Donaubrücke bei Hintschingen ist im Etat 2017 der Gemeinde die aufwändigste Hochbauinvestition. Das Projekt wird mit insgesamt 620 000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme ist unverzichtbar, da die bisherige Brücken schon länger marode ist. Derzeit ist die Donaubrücke auf beiden Seiten durch Sperrungen eingeengt und kann nur noch eingeschränkt befahren werden. Da die hohen Kosten des Neubaus die Gemeindekasse stark belasten, hofft man nun, noch in diesem Jahr Beihilfen vom Land dafür zu erhalten.

Das Thema Förderung für den Bau der Donaubrücke beschäftigte den Gemeinderat auch in seiner jüngsten Sitzung. "Wir stellen die Förderanträge, wissen jedoch nicht, ob wir das Geld auch bekommen", erklärte Kämmerer Patrik Müller. "Das Projekt ist alternativlos", stellte Bürgermeister Markus Hugger bei der Beratung klar. Die derzeitige, stark schadhafte Brücke hat eine Tonnage von nur zwölf Tonnen. Eine Sanierung käme teuer und würde die Traglast nicht verbessern. "Ein Neubau ist für uns interessanter", meinte Hugger. Die neue Donaubrücke werde für eine Tonnage von 60 Tonnen ausgelegt. "Damit haben wir dann eine zukunftsfähige Lösung für die Anwohner auf der gegenüberliegenden Donauseite," betonte der Bürgermeister. Er wies vor allem auch auf die Benutzung der Brücke durch Rettungsfahrzeuge oder andere schwere Fahrzeuge wie Müllwagen und Schneepflüge hin. Will die Gemeinde Fördermittel für den Brückenneubau erhalten, so muss sie die Investition dafür zum einen in den aktuellen Haushaltsplan aufnehmen und zum anderen den Förderantrag durch einen Gemeinderatsbeschluss untermauern. Die Kosten betragen laut einem Voranschlag 620 000 Euro. Davon bringt Immendingen als eigenen Beitrag eine Eigenleistung von 70 000 Euro auf. Als Fachförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs-Gesetz werden 250 000 Euro beantragt. Außerdem hofft man auf einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock beim Regierungspräsidium. Dieser müsste dann 300000 Euro betragen, um den Gesamtaufwand abzudecken. Der Rat befürwortete den Zuschussantrag.