Hintschingen Hintschinger Fanfarenzug verabschiedet Dirigent Bernd Elsässer

Fröhlicher Hasen-Samschtig wird zur Abschiedskulisse für 40 engagierte Jahre als Dirigent.

Der Hintschinger Hasen-Samschtig, in der Regel eine mehr oder weniger ortsbezogene, gediegene Veranstaltung, erwies sich heuer zu einem gigantischen Treff. Bei herrlichen Wetter ging vor der Schöntalhalle ein volles Programm ab. "Der Event war eine sensationelle Veranstaltung", wie es Schultes Markus Hugger, selbst in Aktion, treffend formulierte. Spontanität und Überraschung waren Trumpf. Am Maierhöfle formierte sich ein großer Umzug, der durch das Narrendorf zur Schöntalhalle zog, mit dem Fanfarenzug, den Schöntalhasen und den Krottenlochgeistern. Zur Verstärkung waren aus Immendingen die Donaugeister, die Guggenmusik Ill Basaltos und eine Abteilung der Immendinger Narrenkapelle gekommen. Auf einem Wagen wurde auch in Miniatur das Hintschinger Rathaus mit Museumscharakter mitgeführt.

Hasenchefin Marlies Aschmann konnte zu ihrer Freude viel närrisches Volk begrüßen. Der Tradition folgend rief Egon Fehrenbach die Fasnet aus und brachte zu Gehör, wie man es in Hintschingen an den Fasnetstagen so richtig krachen lässt.

40 Jahre Takt angegeben

Eingeleitet durch den Brauchtumstanz der Schöntalhasen ging es zu einem besonderen Ereignis, der Verabschiedung des Fanfarenzugdirigenten Bernd Elsässer. Die Hasenchefin überschüttete ihn mit viel Lob und Dank. Anerkennend betonte sie: "Es gibt nur einen Dirigenten mit 40 Jahren ohne Unterlass, das ist unser Bernd Elsässer, so lange macht es ihm Spaß. Heute wollen wir dir Danke sagen für all die Jahre und Stunden, deinen Idealismus, deinen Eifer ich sag's ganz unumwunden, du hattest den Fanfarenzug voll im Griff“. Ein Geschenk überreichte auch Inge Vetter für den Fanfarenzug.

Dann kam die große Überraschung: In großer Zahl waren auch all die Bläser und Trommler gekommen, die in der langen Zeit Elsässers im Fanfarenzug aktiv waren und längst nicht mehr dabei sind. "Diese Überraschung ehrt mich wahnsinnig“, so Elsässer. Die Ehemaligen formierten sich mit den Aktiven zu einem Abschiedskonzert, begeistert dirigiert von dem scheidenden Dirigenten. Unter seiner Leitung machte das gemeinsame Spiel mit den Ill Basaltos Furore.