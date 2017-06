Immendingen Helmut Mahler neues Ehrenmitglied des Tuttlinger DRK-Kreisverbands

Hohe Auszeichnung des DRK-Kreisverbands für scheidenden Immendinger Vorsitzenden. Markus Hugger neuer Vorsitzender.

Eine Ära ist zu Ende: Nach 25-jährigem erfolgreichem Wirken an der Spitze des DRK-Ortsvereins legte Helmut Mahler den Vorsitz, wie er es formulierte in neue, junge, dynamische Hände. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Bürgermeister Markus Hugger gewählt. „Es ist schon lange mein Wunsch, dass die beiden wichtigsten Hilfsorganisationen in einer Gemeinde, Feuerwehr und DRK wie zu meiner Dienstzeit als Bürgermeister in einer Hand sind“, sagte der scheidende Vorsitzende. Sowohl Kreisvorsitzender Bernhard Flad als auch Bereitschaftsleiterin Andrea Moser würdigten die Leistungen Helmut Mahlers für den Kreisverband und den Ortsverein in den vielen Jahren. Als Ausdruck der Anerkennung und Wertschätzung ernannte Kreisvorsitzender Bernhard Flad Helmut Mahler unter dem Beifall der Anwesenden zum Ehrenmitglied des Kreisverbandes. „Die Aufgabe hat er in der langen Zeit mit Bravour gemeistert“, betonte er.

„Insgesamt betrachtet hatte die stets einsatzbereite, gut ausgebildete Bereitschaft mit ihrer Leiterin Andrea Moser wieder ein durchaus aufgabenintensives Jahr“, so das Resümee des scheidenden Vorsitzenden. Er dankte allen Aktiven, die unter dem Roten Kreuz so intensiv tätig waren und sich mit Herz in die Aufgabe einbrachten, insbesondere den Leiterinnen der einzelnen Gliederungen, in deren interessanten Tätigkeitsberichte, die Leistungen das ganze Jahr über deutlich zum Ausdruck kamen und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr.

Nach dem Kassenbericht von Schatzmeisterin Hannelore Mink vollzogen sich die Wahlen ohne Probleme. Sieht man vom Generationenwechsel im Amt des Vorsitzenden ab, gab es kaum Veränderungen. Bestätigt wurden Andrea Moser als zweite Vorsitzende und Bereitschaftsleiterin, Schatzmeisterin Hannelore Mink sowie Sozialleiterin Linette Traub, Jugendleiterin Maryam Kiai und Seniorengymnastikgruppenleiterin Doris Pfaff.

Neu im Amt sind als Beisitzer Marina Speck, zugleich Schriftführerin und Thomas Kiefer. Marina Speck ist zudem als stellvertretende Bereitschaftsleiterin bis 2020 gewählt. Kassenprüfer sind Günther Burkart und Peter Weißer. Flad dankte der Immendinger Bereitschaft für ihre Arbeit und informierte über die neuen Strukturen des Kreisverbandes.

Als höchste Form des Dankes und der Anerkennung wurden durch Kreisbereitschaftsleiter Josef Mattes geehrt: für zehn Jahre Andrea und Helmar Heltner, für 15 Jahre Christian Vögele, für 35 Jahre Achim Mink, für 50 Jahre Dora Schelling und für stolze 65 Jahre Klaus Mink.