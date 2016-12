Immendingen Haushalt 2017: Immendingen positioniert sich neu

Mit Investitionen in ihre Infrastruktur, wie Brücken, Sanierungsgebiete, Grün- und Spielanlagen sowie mit hohem Aufwand für die zukunftsweisende Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten startet die Gemeinde Immendingen ins Haushaltsjahr 2017.

Der Gemeinderat hat am Montag einen Haushaltsplanentwurf mit einem Gesamtvolumen von 19,2 Millionen Euro verabschiedet, wobei gegenüber dem Vorjahr höhere Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungsetat und niedrigere im investiven Vermögensetat vorgesehen sind. Erneut werden zur Finanzierung des Haushalts die Rücklagen der letzten Jahre weiter abgeschmolzen. Allerdings zeichnet sich auch ein Anstieg bei den Einnahmen der Gemeinde ab.

Die aktuelle finanzielle Situation der Gemeinde griff Bürgermeister Markus Hugger in seiner Haushaltsrede auf. "Unsere Rücklagen werden von sechs Millionen Euro im Jahr 2014 auf nun noch 1,6 Millionen Euro sinken", stellte der Verwaltungschef bereits zu Beginn klar. Diese Entwicklung sei aber schon 2014/15 absehbar gewesen. Mittlerweile könne die Gemeinde auch sagen, dass ihre Einnahmesituation sich so gut darstelle wie noch nie bisher. Die Gewerbesteuer erreiche erstmals die Millionengrenze und man könne voraussichtlich von weiteren Steigerungen ausgehen, wenn es der Wirtschaft künftig gut gehe. Eine stabile Größe sei auch die Einnahme aus der Vergnügungssteuer mit 450 000 Euro. Weiter seien 2017 rund 1,8 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen und Anliegerbeiträgen zu erwarten.

Immendinger Haushalt 2017 in Zahlen Die Einnahmeblöcke: Wie sich bei der Etatberatung erneut zeigte, kommen die großen Einnahmen im Verwaltungsetat von außen, so die Schlüsselzuweisungen des Landes (3,8 Millionen Euro) und der Anteil an der Einkommensteuer (2,76 Millionen Euro), während die eigenen Steuern weniger Einnahmen bescheren, wie etwa die Grundsteuer B (765 000 Euro), die Gewerbesteuer (950 000 Euro) und die Vergnügungssteuer (450 000 Euro). Bei der Abwasserbeseitigung sind die Gebühren 2015 angehoben worden. Für das Jahr 2017 kalkuliert Kämmerer Patrik Müller die Gebühren noch neu. Steigen werden voraussichtlich die Gebühren für Bestattungen, denn der Kostendeckungsgrad beträgt derzeit lediglich 53 Prozent. Auch hier kündigte Kämmerer Müller eine zügige Neuberechnung an. Anders als einige Gebühren-Haushalte ist der Forst mit einem Plus von 83 700 Euro eine Einnahmequelle des Verwaltungsetats.

Die Ausgaben-Schwerpunkte: Ein hoher Ausgabenblock im Verwaltungsetat ist der Kindergarten-Bereich (Zuschussbedarf Kindergarten Hattingen 180 900 Euro, Ippingen 124 300 Euro, Donaupark 515000 Euro und St. Josef Immendingen 570 000 Euro). Weiter müssen aufgewendet werden für die Personalkosten (3,5 Millionen Euro), Unterhaltungs- (722 900 Euro) und Bewirtschaftungskosten (753 500 Euro) sowie Umlagen an Kreis (2 452 400 Euro) und Verwaltungsverband (695 300 Euro). Die Tilgung beträgt 210 400 Euro.

Die Investitionen: Größte Ausgabe im Vermögenshaushalt ist die Erneuerung der Donaubrücke in Hintschingen mit 620 000 Euro, wofür Zuschüsse vom Land erwartet werden. Für die Sportanlage am Talmannsberg werden zusätzliche 300 000 Euro an Investitionen eingestellt. Weitere Zahlungen werden im Zuge der Sanierung des Betonwerkgeländes notwendig (200 000 Euro). Erneut einen großen Aufwand fordern wird die Erschließung des Wohngebiets "Am Freizeitzentrum" im zweiten Bauabschnitt. 450 000 Euro sind für die Freianlage Amtenhauser Bach vorgesehen.

Kredit und Rücklagenentnahme: Finanziert werden sollen die Investitionen über eine Entnahme aus Rücklagen in Höhe von 913 900 Euro, über Landesbeihilfen (407 800 Euro), Grundstücksverkäufe und Anlieger- Beiträge (1,85 Millionen Euro). Zudem wird ein Kredit in Höhe von 210 000 Euro aufgenommen. Der Schuldenstand Ende 2016 beträgt ohne Wasserwerk 2,24 Millionen Euro (362 Euro pro Kopf). In diesem Schuldenstand sind die Schulden des Wasserwerks und des Wasser- sowie Gemeindeverwaltungsverbands nicht berücksichtigt.

"Bei den Personalkosten sind allerdings ebenfalls Steigerungen vorgesehen, was vor allem aus dem sozialen Bereich resultiert," so Hugger mit Hinweis auf die Mehrkosten bei den Kindergärten und durch zusätzliche Stellen bei der Gemeindeverwaltung, die ansonsten den laufend steigenden Arbeitsaufwand nicht mehr bewältigen könne. "Das ist eine Fülle von Aufgaben, wie sie sonst nicht Kommunen mit 6500, sondern solche mit über 10 000 Einwohnern zu erledigen haben", betonte der Rathauschef. So nannte er aus dem Jahr 2016 unter anderem die Wiedereröffnung der Witthohhalle, die Reaktivierung der Zimmerer Holzbrücke, die Erschließung des Baugebiets "Am Freizeitzentrum I" den Anbau an die Alpenblickhalle, mehrere Straßenausbauten, den Start für den Sportpark Talmannsberg mit Tennisplätzeneubau, den Baubeginn für den dm-Markt, die Abwicklung der Flüchtlingsunterbringung, die Windkraft-Planung, die neue Schulkonzeption, Hotel- und Gewerbeansiedlungen sowie Landschafts- und Grünanlagenkonzepte für den zweiten Donauuferpark und den Amtenhauser Talbach.

Für die Zukunft müsse sich der Gemeinderat Gedanken über die neue Positionierung der Gemeinde machen, hob Markus Hugger hervor und kündigte eine Klausurtagung zu Beginn des Jahres an: "Es geht gut voran für Immendingen, wir haben viel geleistet, aber wir müssen für die Zukunft auch vorsichtig sein," sagte er. In der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, der Sanierung der Infrastruktur und der Breitband-Erschließung sah er Schwerpunkte.

Für den Gemeinderat dankten Harald Jochum (CDU) und Peter Glökler (SPD) der Verwaltung für ihre Arbeit. In einer gut einstündigen Diskussion wurden lediglich einige wenige der Haushaltsansätze diskutiert, jedoch kaum Änderungen des Etats vorgenommen. Dem Etatentwurf stimmte das Gremium einhellig zu. Die Verabschiedung des Haushalts 2017 erfolgt Ende Januar.