Hattingen Hattinger Sportverein ehrt Treue

Ein erfolgreiches Jahr 2016 konnte Vorsitzender Thomas Gaßner in der Generalversammlung des Hattinger Sportvereins bilanzieren. Die erste Mannschaft hat in der Bezirksliga Bodensee einen vierten Platz erreicht. Auch die zweite Mannschaft sicherte sich eine gute Platzierung. Für die anstehende Rückrunde besteht bei beiden Mannschaften noch Luft nach oben. Ziel ist insbesondere der Klassenerhalt der ersten Mannschaft.

Der Verein zeichnet sich durch eine engagierte Jugendarbeit aus, was der Bericht von Jugendleiter Bernd Schmid verdeutlichte. In zwei Teams, eine in Kooperation mit dem TUS Immendingen, wurden mehrere Erfolge erzielt. Weiterer Nachwuchs ist willkommen.

Beim Sportverein wird nicht nur Fußball gespielt. Die Tanz- und Gymnastikgruppen erfreuen sich großen Zuspruchs. Positiv wertete Nadine Schmid in ihrem Bericht, dass die vielfältigen Aktivitäten wieder in der Witthohhalle stattfinden können.

Neben dem Sportbetrieb bereicherte der Verein mit mehreren Veranstaltungen das kulturelle Leben des Ortes und nahm mit Erfolg am Immendinger Schlossfest teil. Für 2017 sind die Beteiligung an der Dorffasnacht, das siebte Waldpogo-Open–Air im Juni, vielleicht an zwei Tagen, das Siebenmeterturnier, eine Weihnachtsfeier und das Silvesterbarschen vorgesehen.

Phillipp Gaßner gab den Bericht des Schriftführers und Susanne Gaßner einen Einblick in die Finanzen. Bei den Wahlen wurden Dieter Schmid als zweiter Vorsitzender, Silvia Müller und Roland Leiber als Kassenprüfer sowie Matthias Gaßner und Marius Preis als Beisitzer einstimmig bestätigt.

Bürgermeister Markus Hugger dankte dem Sportverein für seine Aktivitäten und informierte über den Stand des neuen Sportzentrums in der ehemaligen Kaserne. Für die Verbesserung des etwas schrägen Hattinger Sportplatzes gibt es zwar noch keinen konkreten Zeitpunkt. Das Projekt ist jedoch in die Finanzplanung aufgenommen, so Hugger.

Für zehn Jahre wurden geehrt: Kim und Michael Baum, Christoph Gessler, Alina Kienzle, Rico Kleinichen, Lea Letzgus, Max Schlesinger, Sophie Schulz, Fabian Störk, Aaron, Melina, Ramona und Viivane Trutzl, Tiana Tschaut und Sebastian Wagner. Für 15 Jahre aktiv: Kerstin Baum, Daniel Gonzalez, Aurelia Klein, für 20 Jahre: Matthias Gaßner, Andreas Kräuter, Lukas und Marius Preis, Claus Werner Schmid und Tanja Speck. Passiv für 25 Jahre Ulrich Speck. Schon 50 Jahre halten Hubert Hensler sowie Konrad Lohrer dem Sportverein die Treue.