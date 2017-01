Hattingen Hattinger Saalfasnet startet mit Guggenklängen

Narren feiern ihren Kappenabend als fetzige „Powernacht unterm Witthoh“.

Mit dem traditionellen Kappenabend markierte der Narrenverein auch den Start der Saalfasnet. Bereits der Titel „Powernacht unterm Witthoh“ kündigte ein närrisches Erlebnis an. Zu den Zielgruppen zählte auch das junge Publikum.

In Vertretung des Vorsitzenden Karlheinz Trutzl kündigte Narrenrat Markus Sterk am Beginn einen Abend der Sonderklasse an und er versprach dabei keineswegs zu viel. Stundenlang herrschte im Saal Stimmung pur. Das lag nicht nur an der Freude des närrischen Volkes endlich wieder die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen genießen zu können, sondern entscheidend auch am Programm. Musste im vergangenen Jahr wegen der Neugestaltung der Halle die Veranstaltung ausfallen, so wurde heuer um so kräftiger gefeiert. Die Witthohhalle gestaltete sich zu einem Mekka der Guggenmusik und wurde quasi in besonderer Weise nochmals eingeweiht, indem gleich vier Kapellen die Halle so richtig rockten.

Doch gleich zum Beginn sorgte auch die örtliche Musikkapelle unter der Leitung von Kathrin Häusler für die richtige Einstimmung. Dann ging es Schlag auf Schlag, zunächst mit den Ill Basaltos, einer Gruppe, die seit Jahren in der Immendinger Fasnet, auch als Synonym des über Jahrzehnte dort bestandenen Basaltwerkes, fest verankert ist. Unter ihrem quirligen Chef Luziano Ferraro legte sie dem närrischen Volk sowohl moderne Hits, aber auch Klassiker lautstark auf die Ohren. Vom Bodensee waren die Guggufa aus Allensbach gekommen und boten unter Leitung von Hans Martin König wilde, mitreißende Klänge. Klaus Kaufmann hatte als musikalischer Leiter auch seine Los Crawallos aus dem benachbarten Emmingen auf Hochleistung getrimmt, damit sie so richtig wild drauf los musizieren konnten. Als großer Stimmungsgarant erwiesen sich auch die befreundeten Schtägge Näschter aus Honstetten. Bis weit nach Mitternacht setzte sich das bei bald überschäumender Stimmung die fetzige Gaudi fort, wobei auch die Aktiven des Veranstalters, die zwei Florians, Florian Leiber und Florian Brütsch, mit der Dosenmusik die vergnüglichen Stunden mit Barbetrieb bereicherten.