Immendingen Großes Programm beim Immendinger Pfarrfest

Festgottesdienst und Feier anlässlich des Namenstags der Kirchenpatrone St. Peter und Paul geplant.

Helfer und Akteure aus der gesamten Pfarrgemeinde Immendingen legen Hand an, wenn am Sonntag, 2. Juli, das höchste Fest der Pfarrei, das Patrozinium der Kirchenpatrone St. Peter und Paul gefeiert wird. Den Auftakt für die Feierlichkeiten bildet um 10 Uhr ein Festgottesdienst, danach folgt das Pfarrfest im und beim Pfarrheim.

Der Festgottesdienst in der Immendinger Pfarrkirche wird vom katholischen Kirchenchor mitgestaltet. Nach der kirchlichen Feier wird im Pfarrheim mit der gesamten Bevölkerung weitergefeiert. Die Pfarrer, der Pfarrgemeinderat, die katholische Frauengemeinschaft, der Kirchenchor, die Ministranten und die katholische öffentliche Bücherei sorgen für Bewirtung und Unterhaltung. Besonders gut angenommen wird stets das Angebot aus der Festküche, zu dem in diesem Jahr ein Mittagsmenü mit Maultaschen und Salatplatte sowie eine große Kuchentheke gehören. Auch die beliebten Eisbecher der Ministranten können wieder genossen werden.

Turmführungen bieten seltene Einblicke in die Turmkapelle und den Kirchturm. Erich und Gaby Börtzler informieren über das Kleinod Turmkapelle. Außerdem besteht an ihrem Informationsstand auch die Möglichkeit, Karten für das Benefizkonzert zugunsten der Sanierung der Kirchenorgel zu kaufen. Das Konzert mit den Sängerinnen des Mädchenchores Rottweil und des St. Ursula-Gymnasiums Villingen sowie dem Sänger und Gitarristen Matthias Rapp findet bekanntlich am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul statt. Die Pfarrbücherei präsentiert beim Pfarrfest ihre neuen Medien und einen Bücherflohmarkt. Beim Flohmarkt vor dem Pfarrheim gibt es wieder Kunst und Krempel aller Art. Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens St. Josef unterhalten um 14 Uhr mit einer Darbietung. Der Erlös des Festes dient in diesem Jahr ebenfalls der Sanierung der Kirchenorgel.

Für das Buffet sind Kuchenspenden willkommen. Wer die Veranstalter unterstützen will, kann seine Kuchenspende bei Veronika Hall Telefon 07462/472 oder Christiane Lange 07462/6523 anmelden.