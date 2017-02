Immendingen Gewerbegebiet rückt näher an Immendingen

Tuttlinger Gemeinderat spricht sich für Erweiterung des Gebiets "Gänsäcker" bei Möhringen aus.

Das große Gewerbegebiet "Gänsäcker" zwischen Tuttlingen und Immendingen, in dem bislang dem unter anderem renommierte Medizintechnik-Unternehmen angesiedelt sind, wird jetzt doch auf Möhringer Gemarkung erweitert. Das Areal rückt damit ein Stück näher in Richtung Immendingen, wo sich in der Vergangenheit – und nun auch aktuell wieder – vermehrt Tuttlinger Betriebe niederlassen, die vor Ort nicht expandieren konnten oder Standortvorteile wie die gute Verkehrserschließung sehen.

Der Beschluss zur "Gänsäcker"-Erweiterung ist erst vor kurzem gefällt worden: Mit großer Mehrheit hat der Tuttlinger Gemeinderat dem Entwicklungskonzept für Möhringen und somit auch der Erweiterung des Gewerbegebiets zugestimmt. Oberbürgermeister Michael Beck nannte den Beschluss eine "wegweisende Entscheidung für Möhringen und Tuttlingen."

"Es war eine Entscheidung mit großer Tragweite", so der Oberbürgermeister, "es ging darum, wie sich das Medizintechnikcluster Tuttlingen und auch der Stadtteil Möhringen weiter entwickeln werden." Beck weiter: "Das heute verabschiedete Gesamtpaket ist ein großer Erfolg. Es umfasst sowohl die Ortsentwicklung Möhringens als auch die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets Gänsäcker zum künftigen Gewerbepark DonauTech." Noch vor wenigen Jahren wäre dies undenkbar gewesen, meinte der Verwaltungschef. Umso mehr freue er sich darüber, dass sich während der letzten Jahre und Monate die verschiedenen Akteure aufeinander zubewegt haben, dass gemeinsame Positionen formuliert und Kompromisse gefunden wurden.

Michael Beck: "Ich bin sicher, das Entwicklungskonzept wird ein Meilenstein in der Geschichte Möhringens und der Stadt Tuttlingen." Mit vielen verschiedenen Projekten, die gemeinsam mit den Bürgern erarbeitet worden seien, werde Möhringen als Wohnort spürbar aufgewertet. "Und die Erschließung von "DonauTech" bringt der Gesamtstadt die Gewerbeflächen, die sie dringend benötigt, um ihre Rolle als Weltzentrum der Medizintechnik zu verteidigen." Beck bedankte sich bei allen, die gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet haben und die es nun mittragen – allen voran den Bürgern von Möhringen sowie ihren politischen Vertretern im Ortschaftsrat.

Nun stehen die ersten konkreten Aufgaben an: Die Frage, wie man den Verkehr im Bächetal in den Griff bekommen kann, gehört ebenso zu den zu lösenden Problemen wie der anstehende Grunderwerb in Gänsäcker erfolgreich abgewickelt werden muss. Hier werde die Stadt Tuttlingen faire Angebote machen, die sich im Vergleich zum Preisgefüge in der Region nicht verstecken müssen, versrpach der Oberbürgermeister. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsame erarbeitete Entwicklungskonzept nun auch gemeinsam umsetzen werden," zeigte sich Beck optimistisch.