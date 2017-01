Immendingen Generationswechsel bei Immendinger Computerexperten: Auf Dreher folgt Schuck

Das Jahr 2017 bringt die Nachfolge beim renommierten Immendinger Computer-Service. Die Dreher Computer-Service GmbH heißt ab sofort Schuck it. GmbH.

Es ist eines der ältesten Computerhäuser in der Region. Sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen und Behörden ist die Dreher Computer-Service GmbH in Immendingen seit über zwei Jahrzehnten Ansprechpartner rund um den heimischen PC, Netzwerktechnik und Sever-Anlagen. Zum Jahreswechsel trat nun Thorsten Schuck die Nachfolge von Walter Dreher (65) an der Spitze des Unternehmens an, das ab sofort unter dem Namen "Schuck it. GmbH" firmiert.

Die Schuck it. GmbH wurde neu gegründet. Gesellschafter des Unternehmens sind zu je 50 Prozent Thorsten Schuck und Walter Dreher. Dreher unterstützt den neuen Geschäftsführer vorerst noch immer mit Rat und Tat und bleibt zunächst als weiterer Geschäftsführer im Einsatz. Abgekoppelt vom neuen IT-Unternehmen wird die Dreher GmbH, die im Nachbargebäude des markanten Firmensitzes am Immendinger Ortseingang weiterhin im Bereich der microgesteuerten Anlagen, wie zum Beispiel die so genannte "Heiße Schere", tätig sein wird. Bei diesem Unternehmensbereich bleibt auch Walter Drehers Ehefrau Angelika, die zum Jahresende von ihrem bisherigen Arbeitsplatz verabschiedet wurde, weiterhin aktiv. Ebenso einer der bisherigen sechs Mitarbeiter.

Die Geschichte des Computer-Hauses Dreher geht auf den Anfang der 1990-er-Jahre zurück, als sich Diplom-Informatiker (FH) Walter Dreher selbstständig machte und 1995 die Dreher Computer-Service GmbH gründete. Das Unternehmen beschäftigte sich mit dem Vertrieb, der Konfiguration und Betreuung von auf die Bedürfnisse der Geschäftskunden zugeschnittenen EDV-Systemen und Netzwerklösungen. Für Mittelstand, Kommunen und Schulen gab es etliche Dienstleistungen. Seit 2016 nahm die Firma Dreher an europaweiten Ausschreibungen teil. Dabei gelang es, einen Großauftrag des Landratsamts Konstanz zu erhalten und über 770 PCs zu liefern. Der 36-jährige Thorsten Schuck, gelernter Elektroniker, war seit 1999 bei der Firma Dreher tätig, erlangte diverse Microsoft-Zertifizierungen und arbeitete als Datenschutzbeauftragter. Seit Mitte 2016 ist auch Ehefrau Olga Schuck bei dem Betrieb in der Kundenbetreuung und Auftragserfassung beschäftigt. Der neue Geschäftsführer Thorsten Schuck sieht viele Betätigungsfelder für sein Unternehmen: "Die EDV ist im ständigen Wandel," betonte Schuck, der auf Cloud-Computer oder Bedrohungen durch Viren und Co hinwies. "Es werden viele neue Herausforderungen zu bewältigen sein", so Schuck.