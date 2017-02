Immendingen Generationen von Immendinger Kindern begleitet

Kindergartenleiterin Elisabeth Kaupp verabschiedet. 33 Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

"Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier, es hat seinen Platz immer bei dir." Mit diesen Worten aus einem Lied von Trude Herr verabschiedete sich Elisabeth Kaupp nach 33 Jahren verantwortungsvoller Arbeit aus ihrer Aufgabe als Leiterin des katholischen Kindergartens St. Josef Immendingen. Das Abschiedsfest der 63-Jährigen wurde am Sonntag mit einem von den Kindern und Erzieherinnen gestalteten, von Pfarrer Axel Maier zelebrierten Gottesdienst und einem Empfang im Pfarrheim begangen. Dafür, dass sie ganze Generationen von Kindern auf dem Weg in die Zukunft begleitet hat, gab es Dankesworte von vielen Seiten.

Lieder und Tanz im Gottesdienst: "Frau Kaupp, Sie stehen heute in der Mitte", erklärte Pfarrer Axel Maier zu Beginn des Abschiedsgottesdiensts in der Immendinger Kirche, den die Kinder und das Erzieherinnenteam mit Liedern, einem Tanz und Fürbitten mitgestalteten. Pfarrer Maier blickte in seiner Predigt auf die Arbeit von Elisabeth Kaupp zurück, die seit 1983 mit den Bürgermeistern Helmut Mahler und Markus Hugger sowie mit den Pfarrern Bernward Ringelhann, Bernward Fricker, Matthias Zimmermann und Axel Maier zusammengearbeitet hatte. "Das Wohl der Kinder war für Sie immer am wichtigsten," sagte er. Auch die Pfarrgemeinde versuche als Träger des Kindergartens ihre Aufgabe in der Gesellschaft wahr zu nehmen.

"Frau Kaupp, Sie stehen heute in der Mitte", erklärte Pfarrer Axel Maier zu Beginn des Abschiedsgottesdiensts in der Immendinger Kirche, den die Kinder und das Erzieherinnenteam mit Liedern, einem Tanz und Fürbitten mitgestalteten. Pfarrer Maier blickte in seiner Predigt auf die Arbeit von Elisabeth Kaupp zurück, die seit 1983 mit den Bürgermeistern Helmut Mahler und Markus Hugger sowie mit den Pfarrern Bernward Ringelhann, Bernward Fricker, Matthias Zimmermann und Axel Maier zusammengearbeitet hatte. "Das Wohl der Kinder war für Sie immer am wichtigsten," sagte er. Auch die Pfarrgemeinde versuche als Träger des Kindergartens ihre Aufgabe in der Gesellschaft wahr zu nehmen. Kleine Persönlichkeiten geformt: Den Empfang im Pfarrheim eröffnete ein Lied des Teams der Erzieherinnen, am Klavier begleitet von Lioba Manger. Pfarrer Maier hieß unter den Gästen aus dem kirchlichen und öffentlichen Leben auch die Erzieherinnen der anderen Kindergärten der Seelsorgeeinheit, Donaupark, Ippingen, Hattingen und Möhringen willkommen. Christiane Lange, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, dankte Elisabeth Kaupp für ihre Arbeit. "Für den Pfarrgemeinderat war es immer gut zu wissen, dass der Kindergarten in guten Händen ist", sagte sie. Bürgermeister Markus Hugger betonte, für viele Immendinger sei Elisabeth Kaupp als Kindergartenleiterin "schon immer da gewesen". Sie habe mit ihrer Arbeit kleine Persönlichkeiten geformt und werde für immer Spuren hinterlassen.

Den Empfang im Pfarrheim eröffnete ein Lied des Teams der Erzieherinnen, am Klavier begleitet von Lioba Manger. Pfarrer Maier hieß unter den Gästen aus dem kirchlichen und öffentlichen Leben auch die Erzieherinnen der anderen Kindergärten der Seelsorgeeinheit, Donaupark, Ippingen, Hattingen und Möhringen willkommen. Christiane Lange, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, dankte Elisabeth Kaupp für ihre Arbeit. "Für den Pfarrgemeinderat war es immer gut zu wissen, dass der Kindergarten in guten Händen ist", sagte sie. Bürgermeister Markus Hugger betonte, für viele Immendinger sei Elisabeth Kaupp als Kindergartenleiterin "schon immer da gewesen". Sie habe mit ihrer Arbeit kleine Persönlichkeiten geformt und werde für immer Spuren hinterlassen. Bild mit Fingerabdrücken der Kinder: Bei Kindergartenleiterin Kaupp könne man von einer "Institution" sprechen, meinte Elternbeiratsvorsitzende Isabelle Knoblauch. Sie und der Elternbeirat hatten zum Abschied ein Bild mit den Fingerabdrücken des Kinderjahrgangs mitgebracht und schenkten einen aus Spenden von Elternbeirat und Eltern finanzierten Reisegutschein. Für die guten Kontakte des Kindergartens zu den Schulen dankten die Schulleiter Marion Leibold, Klaus Diesmar und Monika Kienzle. Der stellvertretende Leiter der Verrechnungsstelle Singen im Dekanat Hegau, Stefan Benner, überbrachte zum Abschied die Grüße der Kirchen-Verwaltung. Alle Redner wandten sich auch mit guten Wünschen die neue Kindergartenleiterin Danja Kossmann.

Bei Kindergartenleiterin Kaupp könne man von einer "Institution" sprechen, meinte Elternbeiratsvorsitzende Isabelle Knoblauch. Sie und der Elternbeirat hatten zum Abschied ein Bild mit den Fingerabdrücken des Kinderjahrgangs mitgebracht und schenkten einen aus Spenden von Elternbeirat und Eltern finanzierten Reisegutschein. Für die guten Kontakte des Kindergartens zu den Schulen dankten die Schulleiter Marion Leibold, Klaus Diesmar und Monika Kienzle. Der stellvertretende Leiter der Verrechnungsstelle Singen im Dekanat Hegau, Stefan Benner, überbrachte zum Abschied die Grüße der Kirchen-Verwaltung. Alle Redner wandten sich auch mit guten Wünschen die neue Kindergartenleiterin Danja Kossmann. Tiefe Emotionen zum Abschied: "Meine Familie beklagte sich manchmal, dass der Kindergarten für mich an erster Stelle steht," sagte Elisabeth Kaupp sichtlich bewegt in ihren Abschiedsworten. "Aber ich identifiziere mich eben mit damit, es ist mein Kindergarten." Die Leiterin bedankte sich bei allen, die während ihrer Tätigkeit mit ihr zusammengearbeitet hatten. "Eigentlich wollte ich gar nicht so was Großes zum Abschied," sagte sie bescheiden, "aber Pfarrer Maier meinte, das wäre so in Ordnung..."

Kindergarten im Wandel

Als Elisabeth Kaupp 1983 die Leitung des Kindergartens St. Josef übernahm, waren es nur sechs Erzieherinnen, heute sind es 18. Nicht nur am seither zwei Mal in größerem Stil umgebauten Gebäude, auch am Betrieb und pädagogischen Konzept hat sich viel geändert: Zunächst kamen verlängerte Öffnungszeiten, dann eine Ganztagsgruppe und nun werden auch Mittagessen für die Kinder angeboten. Mit diesen neuen Angeboten sank die Zahl der Kinder, die maximal aufgenommen werden dürfen, von einst über 150 auf nun noch 134. (feu)