Immendingen Gemeinsamer Gottesdienst zu Gründonnerstag in Möhringen

Kreuzwegandachten, Abendmahl und festliche Gottesdienste zu Ostern in den Kirchen Immendingens und der Ortsteile

Mit einem gemeinsamen Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen an Gründonnerstag, 13. April, mit Kreuzwegandachten an Karfreitag und mit festlichen Gottesdiensten am Sonntag und Montag, 16. und 17. April, begehen die Gläubigen in Immendingen und den Ortsteilen die Karwoche und die Osterfeiertage.

Die gemeinsame "Messe vom letzten Abendmahl" der Katholiken der Seelsorgeeinheit aus allen sieben Pfarreien findet an Gründonnerstag, um 19 Uhr in der Kirche St. Andreas in Möhringen statt. Danach kann noch die Ölbergandacht besucht werden. In Immendingen und Mauenheim werden Fahrgelegenheiten angeboten. In Immendingen wird an Karfreitag, 14. April, um 15 Uhr eine Karfreitagsliturgie begangen, die vom Kirchenchor mitgestaltet wird. An Karsamstag findet ab 20.30 Uhr die Feier der heiligen Osternacht statt, die bei gutem Wetter am Osterfeuer auf dem Friedhof beginnt. An Ostermontag, 17. April wird um 10 Uhr das Osterhochamt mit Segnung der Osterspeisen gefeiert.

In Zimmern findet an Karfreitag, um 18.30 Uhr eine Kreuzwegandacht statt. An Ostersonntag, 16. April, wird um 10 Uhr das Hochamt mit Segnung der Osterspeisen begangen. Die Pfarrgemeinde Mauenheim hält an Karfreitag, um 18 Uhr eine Kreuzwegandacht ab. Das Osterhochamt mit Osterspeisensegnung wird am Ostersonntag, 16. April, um 10 Uhr gefeiert. In Hattingen beginnt an Karsamstag, 15. April, um 20.30 Uhr die Osternachtsfeier. Auch hier gibt es zu diesem Anlass ein Osterfeuer auf dem Friedhof. Das Hochamt mit Segnung der Osterspeisen findet am Ostermontag, um 10 Uhr statt und wird vom Kirchenchor mitgestaltet. In der Ippinger Kirche wird an Karfreitag, 14. April, um 15 Uhr eine Karfreitagsliturgie begangen. Das Hochamt zum Ostermontag, 17. April, beginnt um 10 Uhr. Auch hier werden Osterspeisen gesegnet.

Die evangelische Kirchengemeinde Immendingen begeht an Gründonnerstag, 13. April, um 19 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl und einem folgenden gemeinsamen Essen im Gemeindesaal mit Pfarrerin Silke Bauer-Gerold. An Karfreitag finden um 9 Uhr und um 10.15 Uhr Gottesdienste mit Abendmahl statt, die ebenfalls Pfarrerin Bauer-Gerold zelebriert. Um 15 Uhr läuten die Glocken zur Sterbestunde von Jesus. Am Karsamstag, 15. April, 20 Uhr wird die Osternacht mit ökumenischem Beginn an der katholischen St. Nikolaus-Kirche in Geisingen begangen. Anschließend findet ein Gottesdienst in der Markus-Kirche in Geisingen statt. An Ostersonntag, 16. April, werden um 9 Uhr in der Kirche in Geisingen ein Gottesdienst mit Taufe und eine Kinderkirche mit Pfarrerin Bauer-Gerold abgehalten. Um 10.15 Uhr finden in Immendingen ein Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchencafé mit Pfarrer Thomas Gerold sowie eine Kinderkirche mit Pfarrerin Silke Gerold statt. Am Ostermontag, 17. April, ist um 10 Uhr der "Emmausgang" (Erinnerung an den Gang der Jünger nach Emmaus) in Geisingen, zu dem auch die evangelischen Christen aus Immendingen eingeladen sind.