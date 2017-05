Immendingen Gefällige Immendinger Akkordeonklänge auf hohem Niveau

Akkordeonverein begeistert bei seinem Frühjahrskonzert die Zuhörer.

Wie schön Akkordeonklänge sind, zeigte sich beim Frühjahrskonzert in der Aula der Schlossschule. Mit anspruchsvollen Werken hochrangiger Komponisten stimmte der Immendinger Akkordeonverein "Junge Donau“ das Publikum auf die mildere Jahreszeit ein. Mit hohem musikalischem Niveau präsentierte das Orchester die anspruchsvollen Stücke.

Unter der Leitung von Gaby Münch, die selbst in die Tasten griff, bot das Jugendensemble, bestehend aus Juliane Leiber, Jan Münzer, Sarah Sterk und Jan Zeller wie gewohnt zum Auftakt einen gelungenen Querschnitt ihres Repertoires. Nach dem Tango „Jaqueline“ nahmen die Nachwuchsmusiker das Publikum mit einem Medley anglikanischer Volksweisen mit auf die britischen Inseln. Auch der Klassiker „Banana Boat Song" und der ebenfalls mit einem Medley gebotene Ausflug in die Welt der Beatles begeisterte das Publikum. Bei dem starke Applaus gab das Ensemble mit der "Schwarzwaldmarie" gerne eine Zugabe, vom Publikum begeistert mitgesungen.

Im zweiten Teil des Konzerts bewies das Stammorchester seine Qualitäten. Die Idee von Dirigent Eric Dann, ein größeres konzertantes Werk aufzuführen, traf mit dem Stück „Schwabenstreiche“ voll den Geschmack des Publikums. Nicht minder wusste das Orchester mit dem guten Laune Song „Everytime" zu gefallen und setzte die Begeisterung mit der Popmusik "Abba – Best of" fort. Genussvoll wurde im Stil zwischen Nostalgie und Moderne das Werk "A Night Like This" aufgenommen. Die Stimmung im Saal steigerte sich mit dem beeindruckend dargebotenen "Carpenters Forever" immer mehr. Eigentlich wollte das Orchester den Auftritt nach dem zweistündigen Programm nach tosendem Beifall mit dem "Toto Rosanna" beenden. Das Publikum ließ jedoch die Musiker nicht gehen. Die Zugaben "Harmonika Polka“ und „Böhmischer Traum“, bei dem das Publikum begeistert mitsang, boten den glänzenden Abschluss. Zur gelungenen Abrundung des vielseitigen Programms trug die von fundiertem Musikfachwissen geprägte, unterhaltsame Moderation durch Raimund Zeller bei.