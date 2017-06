Immendingen Gebühren für Immendinger Kindergärten steigen

Gemeinderat legt für Tagesstätte Im Donaupark sowie Kindergärten Hattingen und Ippingen neue Sätze bis 2018/19 fest.

Ab September müssen die Eltern tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr Kind die Kindertagesstätte "Im Donaupark" Immendingen oder die Kindergärten in Hattingen und Ippingen besucht. Der Gemeinderat legte in seiner jüngsten Sitzung die neuen, höheren Gebührensätze für die kommunalen Kindergärten fest, die für die Kindergartenjahre 2017/18 und 2017/19 gelten und wie bei jeder Anhebung mit der kirchlichen Seite abgestimmt werden.

Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge sei, dass landesweit weiterhin angestrebt werde, 20 Prozent der tatsächlichen Ausgaben für den Kindergartenbetriebe über die Gebühren der Eltern finanziert werden sollen. Soll dieses Ziel angesichts wachsender Betriebskosten und steigender Tarifabschlüsse eingehalten werden, ist für das Kindergartenjahr 2017/18 eine Anhebung der Elternbeiträge um acht Prozent, im Folgejahr um drei Prozent erforderlich. Bürgermeister Hugger: "Das ist im nächsten Kindergartenjahr ein höherer Anstieg als bisher sonst, aber das lässt sich nicht vermeiden, wenn wir auf die 20-prozentige Kostendeckung durch die Eltern kommen wollen."

Der Gemeinderat stimmte der Anhebung der Gebühren für die Kindertagesstätte und die beiden Kindergärten einhellig zu. Ab September gelten folgende Monatssätze, die elf Monate pro Jahr erhoben werden: Für Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten für Kinder ab drei Jahren (Im Donaupark, Hattingen und Ippingen): Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind: 2017/18 121 Euro und 2018/19 124 Euro (bisher 112 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern 92 Euro bzw. 95 Euro (bisher 85 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern 61 Euro bzw. 63 Euro (bisher 56 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern: 20 Euro bzw. 21 Euro (bisher 18 Euro).

Für Kleinkindbetreuung in altersgemischten Gruppen ab zwei Jahren (Kindergarten Hattingen) sowie für Ganztagesbetreuung ab drei Jahren (Tagesstätte Im Donaupark): Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind: 242 Euro bzw. 248 Euro (bisher 224 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern: 184 bzw. 190 Euro (bisher 170 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern: 122 Euro bzw. 126 Euro (bisher 112 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern: 40 Euro bzw. 42 Euro (bisher 36 Euro).

Für Krippenbetreuung (Tagesstätte Im Donaupark): Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind: 355 Euro bzw. 365 Euro (bisher 327 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern: 264 Euro bzw. 272 Euro (bisher 243 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern: 179 Euro bzw. 184 Euro (bisher 165 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern: 71 Euro bzw. 73 Euro (bisher 66 Euro).

Für Ganztagskrippenbetreuung bis drei Jahre (Im Donaupark): Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind: 497 Euro bzw. 511 Euro (bisher 458 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern: 370 Euro bzw. 381 Euro (bisher 340 Euro); für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern: 251 Euro bzw. 258 Euro (bisher 231 Euro) und für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern: 99 Euro bzw. 102 Euro (bisher 92 Euro).